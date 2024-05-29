Помер Петро Франко.

 

Відійшов у вічність Петро Франко. Дослідник, політв'язень та громадський діяч. Він був почесним головою Всеукраїнського товариства політичних в'язнів і репресованих.

 

«Ще одна важка втрата для громади Львова та України. На 90-му році життя спочив політв'язень, видатний дослідник, письменник та громадський діяч Петро Франко. Він присвятив своє життя служінню Україні та пам'яті тих, хто зазнав репресій. Його діяльність і наполегливість у відновленні історичної справедливості ніколи не буде забутою», – повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

 

Петро Франко народився в селі Глиниці на Яворівщині. У 15-річному віці, за рішенням міністерства держбезпеки СРСР, отримав п'ять років особливих концентраційних таборів за участь у національно-визвольній боротьбі. Петро Франко був ув'язненим у Мордовських концтаборах. Реабілітований у 1991 році.

 

Відомо, що саме Петро Франко був ініціатором назв вулиць Митрополита Андрея Шептицького та Героїв УПА у Львові. Був одним з тих громадських діячів, які відновлювали військові поховання УСС і УГА на Янівському кладовищі. Також ініціював надання 76-го поля на Личаківському кладовищі для поховання борців за волю України 40–50-х років. 

 

Петро Франко працював з архівами і знайшов на Янівському кладовищі поховання у братській могилі 26 дітей, яких впродовж 1949–1951 років закатували представники комуністичного режиму.


 

29.05.2024

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