826-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

11:45 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

11:35 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

"Протягом минулої доби відбулося 139 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав по позиціях наших військ та населених пунктах три ракетних удари із застосуванням чотирьох ракет, 86 авіаударів із застосуванням 96 КАБів, здійснив близько трьох тисяч обстрілів з різних типів озброєння, зокрема, 187 - із реактивних систем залпового вогню. За вчора Повітряні сили та ракетні війська і артилерія уразили два райони зосередження особового складу та склад пально-мастильних матеріалів противника. Загалом, минулої доби загальні втрати російських загарбників склали близько 1300 осіб вбитими та пораненими. Також ворог втратив вісім танків, 33 бойових броньованих машини, 37 артилерійських систем, дві РСЗВ, 28 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 56 автомобілів та 20 одиниць спеціальної техніки."

11:25 Прем'єр-міністр Денис Шмигаль провів робочу зустріч в Празі з прем’єр-міністрами: Чехії Петром Фіалою, Латвії Евікою Сілінею, Данії Метте Фредеріксен, Нідерландів Марком Рютте, а також Президентом Польщі Анджеєм Дудою:

"Перше питання зустрічі — чеська ініціатива щодо постачання Україні артилерійських боєприпасів, у межах якої зібрано вже понад 1,6 млрд євро. Необхідно, щоб боєприпаси надходили вчасно, системно та згідно з графіком уже з червня. Друге питання — забезпечення для України систем протиповітряної оборони. Підкреслив, що нам якнайшвидше потрібно принаймні 7 систем Patriot та сучасна бойова авіація. Розраховуємо отримати перші літаки F-16 вже цього літа. Ще одне питання зустрічі — нарощування виробництва українським ОПК. Ми зацікавлені у створенні спільних підприємств, у передачі технологій, у будівництві нових підприємств та фінансуванні українських виробництв. Окремо подякував Європейському Союзу за створення Ukraine Assistance Fund в межах European Peace Facility. Зараз вважаємо необхідним якнайшвидше налагодити механізм, коли наші партнери купуватимуть озброєння для української армії в українських виробників з подальшою компенсацією із цього Фонду. Серед іншого, обговорили перший Глобальний саміт миру, який пройде у Швейцарії 15 та 16 червня. Впевнений, наші сьогоднішні переговори високого рівня дадуть дуже хороші результати для України на полі бою і для досягнення справедливого миру."

11:00 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 89 населених пунктів на території 12 областей України, підтверджено ураження 171 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

10:50 На сьогодні обмеження побутових та промислових споживачів поки не прогнозуються, повідомили в Міненерго.

10:35 Вночі у Рівненській області внаслідок ворожої атаки на одну з підстанцій вмикалося обладнання, знеструмлювалися побутові споживачі, повідомили в Міненерго. Всіх вже заживлено.

10:30 Приблизний маршрут шахедів під час нічної атаки:

10:25 Вчора у Львівській області з технологічних причин короткочасно вимикалась високовольтна повітряна лінія, повідомили в Міненерго.

10:20 Минулої доби потреби споживачів електроенергії покривалися власною генерацією та комерційним імпортом, повідомили в Міненерго. У денні години Україна надавала аварійну допомогу Польщі – отримувала надлишки електроенергії з енергосистеми цієї країни.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

225,3% танків (з них 2,3% за минулий тиждень),

85,9% бойових броньованих машин (з них 0,8% за минулий тиждень),

296,6% автомобільної техніки (з них 4,7% за минулий тиждень),

424,1% артилерійських систем (з них 6,7% за минулий тиждень),

97,6% РСЗВ (з них 0,9% за минулий тиждень),

58,0% засобів ППО (з них 0,2% за минулий тиждень),

28,6% літаків (з них 0,2% за минулий тиждень),

36,6% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:35 У ніч на 29 травня 2024 року окупанти атакували 14 ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» із району Приморсько-Ахтарськ РФ. В результаті протиповітряного бою збито 13 шахедів (93%) у Миколаївській, Кіровоградській та Рівненській областях.

За минулі сім днів було збито 47 із 48 (98%) запущених по Україні БПЛА.

09:10 Станом на 07:00 у Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один російський корабель, який не є носієм крилатих ракет "Калібр", повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:05 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Президент Росії Путін 28 травня грубо спотворив українську Конституцію та українське внутрішнє законодавство з метою подальшого просування кремлівської інформаційної операції, стверджуючи, що Володимир Зеленський більше не є легітимним Президентом України.

• Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук прямо відреагував на навмисне спотворення Путіним українського законодавства і чітко заявив, що Конституція та закони України передбачають, що Зеленський залишатиметься на посаді до закінчення воєнного стану в Україні.

• Російські твердження про відсутність легітимності Зеленського є відомою інформаційною операцією Кремля, яку кремлівські чиновники активно просувають протягом останніх тижнів, частково орієнтуючись на іноземну аудиторію.

• Комітет Парламентської асамблеї Ради Європи з питань культури підтримав резолюцію, яка визнає цілеспрямоване знищення Росією української культури елементом російської кампанії геноциду в окупованій Україні, що узгоджується з давньою оцінкою ISW про те, що Росія реалізує широку окупаційну стратегію, спрямовану на викорінення національної ідентичності та незалежності України.

• Російська влада готується активізувати влітку 2024 року депортацію українських дітей до Росії, що ще більше посилить ще один компонент російської кампанії геноциду в Україні.

• Постійна підтримка Іраном російської оборонно-промислової бази та надання летальної допомоги Москві посилює технологічний потенціал Росії та її воєнні можливості на полі бою в Україні.

• Парламент Грузії 28 травня подолав вето президента Грузії Саломе Зурабішвілі на російський закон про «іноземних агентів» 84 голосами проти 4.

• Обмежений сегмент російського ультранаціоналістичного інформаційного простору відновив свою стандартну публічну критику міністерства оборони Росії і попередив, що новий міністр оборони Бєлоусов може не розв'язати певні системні проблеми в російському міноборони та армії.

• Португалія та Бельгія 28 травня підписали довгострокові двосторонні угоди з Україною у сфері безпеки.

• Путін 28 травня висловив підтримку виключенню Талібану з переліку заборонених в Росії організацій, зазначивши, що Росія, ймовірно, зробить це найближчим часом.

• Українські сили нещодавно здійснили підтверджені просування поблизу Липців, а російські сили нещодавно здійснили підтверджені просування поблизу Авдіївки та межі Донецької й Запорізької областей.

• За повідомленнями, російські військові активізували зусилля з вербування громадян з країн Центральної Африки для участі у бойових діях в Україні.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: