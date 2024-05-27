825-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

225,1% танків (з них 2,4% за минулий тиждень),

85,7% бойових броньованих машин (з них 0,8% за минулий тиждень),

295,7% автомобільної техніки (з них 5,0% за минулий тиждень),

422,9% артилерійських систем (з них 6,8% за минулий тиждень),

97,4% РСЗВ (з них 0,7% за минулий тиждень),

58,0% засобів ППО (з них 0,2% за минулий тиждень),

28,6% літаків (з них 0,2% за минулий тиждень),

36,6% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:35 У Центрі протидії дезінформації при РНБО прогнозують, що впродовж цього тижня росіяни розкачуватимуть тему повторного наступу з території Білорусі:

"Прогнозується, що ворожа пропаганда активізує ІПСО щодо відкриття другого фронту зі сторони Білорусі. Очікуємо найближчим часом низку провокативних заяв вищого керівництва РФ та Білорусі з погрозами на адресу України. Основна мета цієї ІПСО – нагнітання масової паніки в українському суспільстві. Виникнення в інфополі «легітимного», згідно з твердженнями росіян, В. Януковича не випадкове, й існує висока ймовірність, що роспропаганда протиставлятиме його Президенту В. Зеленському. Прогнозується, що у рамках ІПСО стосовно буцімто нелегітимності Президента України РФ буде також дискредитувати Українську формулу миру."

09:10 Вчора росіяни атакували трьома ударними БпЛА типу «Shahed» із району Приморсько-Ахтарська РФ. Ворожі безпілотники було збито підрозділами Повітряних Сил у Запорізькій, Дніпропетровській та Черкаській областях.

За минулі сім днів було збито всі 58 запущені по Україні БПЛА.

08:55 Станом на 07:00 у Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один російський корабель, який не є носієм крилатих ракет "Калібр", повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

08:50 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Парламентська асамблея НАТО закликала країни-члени скасувати свої заборони на використання Україною наданої Заходом зброї для нанесення ударів по території Росії.

• Вчора Іспанія підписала 10-річну двосторонню угоду про безпеку з Україною.

• Українські війська 26 і 27 травня продовжували наносити удари по російських радіолокаційних системах раннього попередження дальнього радіусу дії та нафтогазовій інфраструктурі на території Росії.

• Президент Росії Путін перед повномасштабним вторгненням Росії в Україну заявив канцлеру Німеччини Олафу Шольцу, що Україна не є незалежною державою і що Росія може в односторонньому порядку і силою змінити кордони України.

• Газета The New York Times повідомила 26 травня, що представники західних розвідок заявили, що ГРУ Генерального штабу Росії стоїть за серією диверсійних операцій низького рівня по всій Європі, які мають на меті зірвати постачання західних озброєнь в Україну і створити видимість європейського руху, що виступає проти підтримки України.

• Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський заявив 27 травня, що підписав документи, які дозволять французьким військовим інструкторам відвідувати навчальні центри в Україні.

• Міністерство оборони Росії запропонувало Вірменії допомогу в ліквідації наслідків повені на півночі Вірменії, хоча Вірменія публічно не зверталася до Росії з проханням про допомогу.

• Російські чиновники розглядають можливість виключення Талібану з переліку заборонених в Росії організацій і, ймовірно, зроблять це найближчим часом.

• Росія може підписати угоду зі Збройними силами Судану про обмін зброєю на російський логістичний центр у Порт-Судані на Червоному морі.

• Нещодавно українські війська здійснили підтверджені просування поблизу Липців, а російські війська просунулися поблизу Сватового та на північний захід від Авдіївки.

• Російські війська продовжують формалізацію нерегулярн формувань.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: