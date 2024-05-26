США погрожують санкціями західним банкам, які досі не вийшли з Росії.

Відповідну заяву зробила міністерка фінансів США Джанет Єллен.

Сполучені Штати розглядають можливість запровадження вторинних санкцій проти банків, які продовжують свою діяльність у Росії. Про це в інтерв’ю інформаційній аґенції Reuters заявила міністерка фінансів США Джанет Єллен на марґінесі зустрічі керівників фінансових відомств країн «Великої сімки», яка проходить у містечку Стреза на півночі Італії.

«Ми розглядаємо потенційно більш жорстке посилення наших санкцій проти банків, які ведуть бізнес у Росії», – сказала пані Єллен. Про які саме банки йдеться, вона не уточнила. Проте на зустрічі окремо порушувалося питання, що такі кредитні організації, як італійська UniCredit та австрійська Raiffeisen Bank International, продовжують вести бізнес у РФ, незважаючи на неодноразові попередження європейських контролюючих органів.

За словами американської міністерки, посилення санкцій торкнеться тих банків, які проводять операції, що «сприяють воєнним цілям» Росії. Вона зазначила, що санкції буде запроваджено лише в тому випадку, якщо проведення таких операцій буде доведено.

На запитання, чи чекає уряд США на вихід з Росії австрійського банку Raiffeisen Bank International та італійського UniCredit, Єллен відповіла: «Я вважаю, що їхні керівники порадили їм бути надзвичайно обережними щодо того, що вони там роблять».

У травні мінфін США попередив Raiffeisen про можливе відімкнення банку від американської фінансової системи через угоди з Росією. Виконавчий директор Raiffeisen Йоганн Штробль (Johann Strobl) заявляв, що у третьому кварталі поточного року компанія розпочне скорочення бізнесу в Росії. Аналогічне попередження лунало й на адресу UniCredit. 25 травня голова італійського Центробанку Фабіо Панетта заявляв, що банки Італії мають перестати проводити угоди з Росією, оскільки це створює «репутаційні ризики».