822-й день війни Росії в Україні. Хроніка

09:15 Станом на 07:00 у Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один російський корабель, який не є носієм крилатих ракет "Калібр", повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:10 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Західні ЗМІ продовжують стверджувати, що президент Росії Путін зацікавлений у припиненні вогню в Україні шляхом переговорів, хоча риторика Кремля і військові дії Росії свідчать про те, що Путін залишається незацікавленим у змістовних переговорах і будь-якому врегулюванні, яке завадило б йому продовжувати знищення незалежної України. Російські джерела, які спілкувалися із західними ЗМІ, також надали взаємно суперечливі характеристики позиції Путіна щодо переговорів. Ці російські джерела, зокрема, підкреслювали територіальні поступки як частину передбачуваного Путіним припинення вогню, але практично не торкалися ширших стратегічних цілей путінської війни в Україні. Припинення вогню не заважає Росії відновити свою наступальну кампанію зі знищення української державності, і Росія використовуватиме будь-яке припинення вогню для підготовки до майбутніх наступальних операцій в Україні.

• Наразі Росія готується до можливості війни з НАТО, і Кремль, ймовірно, розглядатиме будь-що, окрім капітуляції України, як екзистенційну загрозу для здатності Росії вести таку війну.

• Кремль продовжуватиме імітувати зацікавленість у переговорах у критичні моменти війни, щоб впливати на прийняття рішень Заходом щодо підтримки України і продовжувати зусилля, щоб домогтися від Заходу превентивних поступок.

• Путін прямо заперечив легітимність президента України Володимира Зеленського як президента 24 травня, що стало останнім у низці спроб позбавити Зеленського повноважень вести або відхилити переговори з Росією та підірвати довіру українців до Зеленського.

• Неназвані російські урядовці та джерела в міністерстві оборони Росії і Кремлі повідомили незалежному російському виданню The Moscow Times, що поточні заходи з усунення високопоставлених російських чиновників оборонного відомства і військового командування, ймовірно, триватимуть протягом наступних тижнів і місяців.

• Українські війська провели серію успішних ракетних ударів по військових об'єктах в окупованій Росією Україні 23 і 24 травня.

• Як повідомляється, вранці 23 травня українські війська завдали удару безпілотником по російській радіолокаційній системі раннього попередження в Краснодарському краї, Росія.

• Українське військове командування продовжує вирішувати кадрові проблеми.

• Міністерство оборони США 24 травня оголосило про надання військової допомоги на суму 275 мільйонів доларів, щоб допомогти українським військам відбити російські наступальні операції на півночі Харківської області.

• Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив 24 травня, що країни-члени Альянсу повинні розглянути можливість зняття обмежень на використання Україною зброї, наданої Заходом, для нанесення ударів по військових об'єктах в Росії.

• Financial Times з посиланням на заяву секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олександра Литвиненка написала, що у 2023 році Росія набрала понад 385 000 військовослужбовців.

09:05 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: