822-й день війни Росії в Україні. Хроніка

09:15 Станом на 07:00 у Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один російський корабель, який не є носієм крилатих ракет "Калібр", повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.
09:10 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:
• Західні ЗМІ продовжують стверджувати, що президент Росії Путін зацікавлений у припиненні вогню в Україні шляхом переговорів, хоча риторика Кремля і військові дії Росії свідчать про те, що Путін залишається незацікавленим у змістовних переговорах і будь-якому врегулюванні, яке завадило б йому продовжувати знищення незалежної України. Російські джерела, які спілкувалися із західними ЗМІ, також надали взаємно суперечливі характеристики позиції Путіна щодо переговорів. Ці російські джерела, зокрема, підкреслювали територіальні поступки як частину передбачуваного Путіним припинення вогню, але практично не торкалися ширших стратегічних цілей путінської війни в Україні. Припинення вогню не заважає Росії відновити свою наступальну кампанію зі знищення української державності, і Росія використовуватиме будь-яке припинення вогню для підготовки до майбутніх наступальних операцій в Україні.
• Наразі Росія готується до можливості війни з НАТО, і Кремль, ймовірно, розглядатиме будь-що, окрім капітуляції України, як екзистенційну загрозу для здатності Росії вести таку війну.
• Кремль продовжуватиме імітувати зацікавленість у переговорах у критичні моменти війни, щоб впливати на прийняття рішень Заходом щодо підтримки України і продовжувати зусилля, щоб домогтися від Заходу превентивних поступок.
• Путін прямо заперечив легітимність президента України Володимира Зеленського як президента 24 травня, що стало останнім у низці спроб позбавити Зеленського повноважень вести або відхилити переговори з Росією та підірвати довіру українців до Зеленського.
• Неназвані російські урядовці та джерела в міністерстві оборони Росії і Кремлі повідомили незалежному російському виданню The Moscow Times, що поточні заходи з усунення високопоставлених російських чиновників оборонного відомства і військового командування, ймовірно, триватимуть протягом наступних тижнів і місяців.
• Українські війська провели серію успішних ракетних ударів по військових об'єктах в окупованій Росією Україні 23 і 24 травня.
• Як повідомляється, вранці 23 травня українські війська завдали удару безпілотником по російській радіолокаційній системі раннього попередження в Краснодарському краї, Росія.
• Українське військове командування продовжує вирішувати кадрові проблеми.
• Міністерство оборони США 24 травня оголосило про надання військової допомоги на суму 275 мільйонів доларів, щоб допомогти українським військам відбити російські наступальні операції на півночі Харківської області.
• Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив 24 травня, що країни-члени Альянсу повинні розглянути можливість зняття обмежень на використання Україною зброї, наданої Заходом, для нанесення ударів по військових об'єктах в Росії.
• Financial Times з посиланням на заяву секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олександра Литвиненка написала, що у 2023 році Росія набрала понад 385 000 військовослужбовців.
09:05 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):
08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):
06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ:
25.05.2024
Оборонна операція Сил оборони триває, наші війська дають відсіч наступальним діям російських окупантів. Найгарячішою залишається ситуація на Куп’янському, Покровському, Краматорському і Харківському напрямках.
На даний час відбулося 90 бойових зіткнень. Російський агресор намагається використати перевагу в живій силі та техніці та підтримку з повітря. Українські воїни дають бій ворогу, а на окремих напрямках – самі здійснюють результативні штурмові дії для покращення стійкості оборони та відновлення позицій.
Протягом доби противник завдав по території України два ракетні (із застосуванням трьох ракет) та 33 авіаційні удари (зокрема 47 КАБами), застосував 224 дрони-камікадзе. Здійснив понад 2200 обстрілів по позиціях наших військ та населених пунктах із використанням різних типів озброєння.
На Харківському напрямку відбулося 13 бойових зіткнень із російськими загарбниками. Відбито 10 атак у районах Липців, Тихого та Вовчанська. Триває бій поблизу населеного пункту Стариця. Ситуація контрольована. Крім того, українські захисники штурмовими діями відтісняють ворога від переднього краю оборони, на окремих ділянках мають успіх. На цьому напрямку угруповання окупаційних військ втратило ще близько сотні осіб вбитими і пораненими. Наші воїни знищили п’ять гармат, два автомобілі, одну одиницю спеціальної техніки. Пошкоджено чотири артилерійські системи, три авто та дві одиниці спецтехніки. Також завдано ураження по дев’яти бліндажах окупантів.
На Куп’янському напрямку противник 17 разів намагалися витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Бойові дії відбувалися зокрема в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Стельмахівка, Новоєгорівка, Дружелюбівка та Невське. На даний час продовжуються бої поблизу Новоєгорівки, Петропавлівки й Іванівки. На двох останніх ділянках ворог має частковий успіх, ситуація напружена. Силами оборони України вживаються активні заходи щодо стабілізації обстановки.
На Лиманському напрямку було відбито три спроби противника просунутися в районах Тернів та Серебрянського лісу.
На Сіверському напрямку кількість атак агресора надвечір зросла до п’яти. Наші захисники зупинили по дві штурмові дії ворога в районах Білогорівки та Спірного. Водночас ще один бій поблизу села Спірне триває. Загарбник успіху не має.
На Краматорському напрямку загалом було відбито 13 спроб противника наблизитися до Часового Яру. Ще одне бойове зіткнення триває в районі Андріївки. Ситуація напружена, але контрольована нашими підрозділами.
На Покровському напрямку протягом доби російські окупанти продовжили спроби вклинитися в нашу оборону з району населеного пункту Очеретине. Мають частковий успіх східніше Євгенівки. Загалом відбулося 15 бойових зіткнень. Наші захисники вживають активних заходів щодо відновлення втраченого положення. На цьому напрямку загальні втрати противника за сьогодні становлять уже 240 осіб, з яких 58 - убитими і 182 - пораненими. Крім того, знищено три танки та станцію РЕБ. Пошкоджено два танки, один БТР і чотири авто противника.
На Курахівському напрямку підрозділи Сил оборони відбили атаки ворога поблизу Красногорівки, Георгіївки та Парасковіївки. Найбільш напруженою залишаться обстановка південніше Костянтинівки та південніше Володимирівки. Загалом відбулося вісім бойових зіткнень. Ситуація під контролем наших військ.
На Времівському напрямку ситуація значних змін не зазнала. Відбулося два бойових зіткнення. Втрат позицій у районі Старомайорського не допущено.
На Оріхівському напрямку російські загарбники вчинили одну невдалу спробу просунутися в бік Новоданилівки.
На Придніпровському напрямку, на плацдармах на лівому березі Дніпра, зазнали невдачі три спроби ворога відтіснити наші підрозділи в районі Кринок.
На решті напрямків суттєвих змін ситуація не зазнала.
Українські захисники завдають противнику ефективного вогневого ураження, виснажуючи окупантів по всій лінії бойового зіткнення.