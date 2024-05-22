Французькі ультраправі поривають з «Альтернативою для Німеччини».

Це сталося після заяв чільного політика АдН, у яких він намагається відбілити СС.

 

                                    Максиміліан Кра

 

За два тижні до початку виборів до Європейського парламенту французька правопопулістська партія «Національне об'єднання» ухвалила рішення припинити свою співпрацю в законодавчому органі Євроунії з німецькою ультраправою партією «Альтернатива для Німеччини» (АдН). Про це повідомила газета Le Monde. Розрив стався після заяв чільного політика АдН Максиміліана Кра (Maximilian Krah), у яких той намагається відбілити учасників підрозділів СС.

 

Чинний голова «Національного об'єднання» Жордан Барделла (Jordan Bardella) заявив, що його політична сила більше не сяде поруч із АдН на засіданнях в Європарламенті. «У нас були відверті дискусії з АдН, але висновків не було зроблено. Ми бачимо наслідки», – прокоментував таке рішення французької партії її речник Александр Лубе (Alexandre Loubet).

 

Максиміліан Кра очолює виборчий список «Альтернативи для Німеччини» на виборах до Європарламенту, які розпочнуться дев’ятого червня. Напередодні він дав інтерв’ю італійській газеті La Repubblica, в якому заявив, що не всі члени СС були злочинцями. «Я ніколи не скажу, що будь-хто, хто носив форму СС, автоматично стає злочинцем. Серед 900 тисяч СС було також багато фермерів. Був, звичайно, великий відсоток злочинців, але вони були не всі», – стверджував Кра.

 

Варто зазначити, що напередодні Максиміліан Кра потрапив ще й у шпигунський скандал. Як стверджує німецька преса, він міг отримувати гроші від китайських спецслужб. Наразі в цій справі арештовано помічника політика. Сам же Кра запевняє, що не несе персональної відповідальності за те, що сталося, і не має наміру у зв'язку з інцидентом знімати свою кандидатуру з виборів до Європарламенту.

22.05.2024

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