818-й день війни Росії в Україні. Хроніка

12:40 Російські військові літаки з березня по травень "нештатно" скинули 53 авіабомби на регіони Росії та окуповані території України, повідомляє російське видання Astra.

12:15 Офіційні особи Європейського Союзу наполягають на тому, щоб розпочати переговори щодо вступу України до блоку 25 червня, пише Politico з посиланням на п'ятьох дипломатів. Дипломати з Євросоюзу та Києва інтенсивно працюють над тим, щоб переконати уряд Угорщини дати згоду на початок переговорів про вступ України до ЄС, зокрема ведуть інтенсивну двосторонню дипломатію, щоб розв'язати "проблеми угорських меншин" в Україні.

12:00 Візуалізація руху повітряних цілей протягом вчорашнього вечора – нинішнього ранку:

11:35 Диспетчерський центр «Укренерго» скасував з 11:00 до 17:00 обмеження споживання електроенергії в усіх областях, повідомили в Укренерго. Це стало можливим завдяки зменшенню хмарності в усіх регіонах. Промислові та дахові сонячні електростанції збільшили обсяги виробництва – відповідно дефіцит в енергосистемі зменшився. Також українська енергосистема на запит оператора енергосистеми Польщі зараз приймає надлишки електроенергії з цієї країни. Увечері графіки погодинних відключень будуть діяти в усіх регіонах України для промислових та побутових споживачів з 17:00 до 24:00.

11:20 Оперативна інформація Генштабу ЗСУ станом на 10:30 21.05.2024 щодо російського вторгнення.

Протягом минулої доби загалом відбулося 112 бойових зіткнень, противник завдав шість ракетних ударів із застосуванням шести ракет, 52 авіаційні удари (скинув 62 КАБи), задіяв 977 дронів-камікадзе, із них 47 БпЛА типу «Shahed» та «Ланцет» і 930 FPV-дронів. Загарбники 4064 рази обстріляли позиції наших військ та мирні населені пункти із різних видів озброєння, зокрема 120 разів – із реактивних систем залпового вогню. За минулу добу Повітряні сили та ракетні війська й артилерія Сил оборони вразили 20 районів зосередження ворожого особового складу, район зосередження військової техніки, пункт управління, артилерійський засіб, склад боєприпасів та засіб ППО противника. У підсумку минулої доби загальні втрати російських загарбників становили близько 1380 осіб. Також ворог втратив 15 танків, 34 бойові броньовані машини, 42 артилерійські системи, одну РСЗВ, чотири засоби ППО, 54 БпЛА оперативно-тактичного рівня (ударних, а також розвідувальних), дві ракети, 72 автомобілі та шість одиниць спеціальної техніки. Сили оборони продовжують зосереджувати основні зусилля в Таврійському, Донецькому та Слобожанському операційних районах з метою зриву планів окупантів щодо просування у Донецькій, Луганській та частині Харківської областей, посилюють позиції вздовж державного кордону України з російською федерацією. У найгарячіших районах фронту українські воїни тримають позиції та нищать загарбника, подекуди контратакують.

11:10 Сьогодні у нічні та ранкові години (з 00:00 до 07:00) на запит України вже здійснювалося аварійне постачання електроенергії з Румунії, Словаччини та Польщі, повідомили в Міненерго.

11:05 Минулої доби потреби споживачів електроенергії покривалися власною генерацією, комерційним імпортом та аварійною допомогою (з 00:00 до 07:00 та з 23:00 до 24:00) з Румунії, Словаччини та Польщі, повідомили в Міненерго.

11:00 З 18:00 минулої доби і до 07:00 сьогодні в усіх регіонах застосовувалися обмеження промислових та побутових споживачів електроенергії, повідомили в Міненерго.

10:50 Протягом минулої доби російські війська з різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 115 населених пунктів на території 13 областей України, підтверджено ураження 150 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією, є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

10:15 На засіданні Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн"), яка відбулася 20 травня, країни – партнери НАТО підтримали ініціативу Німеччини щодо забезпечення України засобами протиповітряної оборони. Бельгія, Данія, Нідерланди, Норвегія і Канада готові брати участь фінансово. США, Великобританія, Франція, Іспанія, Литва, Бельгія і Румунія мають намір допомагати обладнанням і ракетами. Також до ініціативи хоче приєднатися Латвія.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

222,6% танків (з них 2,8% за минулий тиждень),

84,8% бойових броньованих машин (з них 1,1% за минулий тиждень),

289,7% автомобільної техніки (з них 7,1% за минулий тиждень),

414,8% артилерійських систем (з них 7,8% за минулий тиждень),

96,7% РСЗВ (з них 0,6% за минулий тиждень),

57,7% засобів ППО (з них 0,9% за минулий тиждень),

28,4% літаків (з них 0,2% за минулий тиждень),

36,6% гелікоптерів (з них 0,1% за минулий тиждень).

09:40 До Києва з неоголошеним візитом прибула міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

09:35 Російська операція наступу з кордону на Харківщину початково була запланована на 15-16 травня, пише The Economist з посиланням на отримані ним воєнні плани. З невідомих причин операція почалася 10 травня. Цілі були за 72 години вийти на Борщову, щоб обстрілювати Харків артилерією, і вниз до Печенізького водосховища, щоб створити флангову загрозу для Куп'янська. Маневр Сил оборони України із глибини вніс корективи в плани ворога, їх зупинила 92-га бригада, яка відкинула окупантів на 10 кілометрів від початкової мети.

09:30 Вночі росіяни атакували 29 ударними БпЛА типу «Shahed» з трьох напрямків: Приморсько-Ахтарськ, Курськ РФ, мис Чауда (ТОТ Криму). В результаті протиповітряного бою збито 28 шахедів (97%) в Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Харківській, Черкаській, Херсонській та Кіровоградській областях.

За минулі сім днів було збито 127 із 128 (99%) запущених по Україні БПЛА.

09:20 Станом на 07:00 у Чорному морі, як і вчора, немає російських кораблів на бойовому чергуванні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:15 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Українські джерела повідомили, що російські війська зосереджують обмежені, недоукомплектовані та незгуртовані сили на Сумському напрямку, але навіть таке російське військове угруповання здатне досягти ймовірного ефекту – відтягнути та зафіксувати українські війська в районі кордону.

• Представники Кремля висловили співчуття вищому іранському керівництву у зв'язку зі смертю президента Ірану Ебрагіма Раїсі та міністра закордонних справ Хосейна Аміра Абдоллахіана, що сталася 20 травня.

• Президент Росії Путін 20 травня звільнив заступника міністра оборони генерал-полковника Юрія Садовенка, замінивши його на колишнього заступника міністра економіки і нинішнього аудитора Рахункової палати Ради федерації Савельєва.

• Путін 20 травня також звільнив радницю президента Левицьку, проте причина її звільнення незрозуміла.

• Міністр оборони США Ллойд Остін після зустрічі контактної групи з питань оборони України, що відбулася 20 травня, підтвердив небажання Білого дому схвалити використання Україною наданої США зброї для ударів по військових об'єктах в Росії.

• Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила, що деякі неназвані країни, ймовірно члени НАТО, вже направили персонал для підготовки українських солдатів «на місцях».

• Заступник голови Ради безпеки Росії Мєдвєдєв активізував відому російську інформаційну операцію, спрямовану на прямий підрив легітимності Президента України Володимира Зеленського.

• Російське опозиційне видання «Важные истории» повідомило, що російська військова влада і казахстанські правоохоронці, які діяли за наказом Росії, затримали в Казахстані щонайменше ще двох військовослужбовців, які дезертирували з російських збройних сил.

09:05 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: