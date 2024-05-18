У Росії заарештовано майно та рахунки Deutsche Bank.

Таке рішення ухвалив російський суд за позовом компанії «Русхимальянс».

Арбітражний суд Санкт-Петербурга та Ленінградської області наклав арешт на майно, рахунки та цінні папери провідного німецького банка Deutsche Bank та його дочірніх компаній у Росії. Арешт відбувся за позовом компанії-оператора проєкту будівництва комплексу з переробки та зрідження газу в Усть-Лузі «Русхимальянс». Про це повідомило радіо Deutschlandfunk. Під арешт потрапили активи на суму €238,6 млн, що випливає з картотеки арбітражних справ.

Суд частково задовольнив клопотання дочірньої компанії «Газпрому» — «Русхимальянс» про вжиття попередніх заходів щодо позову до німецького банку. Арешт був накладений на цінні папери, які належать Deutsche Bank, ТОВ «Дойче Банк» та ТОВ «Технологический центр Дойче Банка», у тому числі на нерухомість та кошти на всіх банківських рахунках, включно з кореспондентськими та іншими рахунками, відкритими на ім'я компаній.

Справа в тому, що Deutsche Bank виступав одним із гарантів за контрактом між «Русхимальянсом», турецькою Renaissance Heavy Industries та зареєстрованою в Ірландії компанією Linde на будівництво заводу в Усть-Лузі. Через кілька місяців після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Linde ухвалила рішення призупинити свою роботу в Росії, й повідомила «Русхимальянс» про зупинення робіт у зв'язку з європейськими санкціями, які заборонили постачання до РФ товарів подвійного призначення.

Оскільки Linde розірвала угоду в односторонньому порядку, а Deutsche Bank виступав гарантом угоди, то «Русхимальянс» висунув претензії і до фірми, і до банку. Але виплатити кошти російській компанії Deutsche Bank не міг, оскільки це порушувало б європейські санкції щодо Росії.

Варто зазначити, що напередодні той самий Арбітражний суд Санкт-Петербурга та Ленінградської області заарештував російські активи та рахунки на суму €462,6 млн АТ «ЮниКредит Банк», UniCredit Bank AG (Мюнхен), Bayrische Landesbank, Commerzbank та Landesbank Baden-Wurttemberg за позовом «Русхимальянса». Оскільки перелічені фінансові установи також не змогли виконати своїх поручительських зобов'язань перед «Русхимальянсом». Арешт було накладено на цінні папери, нерухоме майно та кошти на всіх банківських рахунках.