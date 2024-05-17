814-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:
Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:
220,9% танків (з них 2,9% за минулий тиждень),
83,9% бойових броньованих машин (з них 1,1% за минулий тиждень),
285,1% автомобільної техніки (з них 5,8% за минулий тиждень),
409,1% артилерійських систем (з них 5,2% за минулий тиждень),
96,1% РСЗВ (з них 0,6% за минулий тиждень),
56,9% засобів ППО (з них 0,3% за минулий тиждень),
28,3% літаків (з них 0,3% за минулий тиждень),
36,6% гелікоптерів (з них 0,1% за минулий тиждень).
09:35 Вночі росіяни атакували 20-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» із районів Приморсько-Ахтарськ та Курськ РФ. До відбиття повітряного нападу залучено винищувальну авіацію та зенітні ракетні війська Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби. В результаті протиповітряного бою збито усі 20 ворожих «шахедів» у межах Харківської, Полтавської, Вінницької, Одеської та Миколаївської областей.
За минулі сім днів було збито всі 38 запущених по Україні БПЛА.
09:25 Внаслідок атаки на аеродром Бельбек в окупованому Криму два МіГ-31 і один Су-27 були повністю знищені, а один МіГ-29 — пошкоджено, визначив за знимками компанії Maxar розслідувач NYT Крістіан Тріберт.
09:10 Станом на 7:30 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один російський корабель, який не є носієм крилатих ракет "Калібр", повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.
09:05 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:
• Українські посадовці повідомили, що українські сили стабілізують ситуацію вздовж північного кордону в Харківській області і що темпи російських наступальних операцій в цьому районі продовжують знижуватися.
• Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що у Вовчанську російські війська розстріляли мирних жителів і взяли в полон цивільних осіб.
• Президент Росії Путін, ймовірно, розглядає відносини Росії з Китайською Народною Республікою як вирішальні для його зусиль з подальшої мобілізації російської економіки та оборонної промисловості на підтримку затяжної війни в Україні.
• Путін також використав зустріч із Сі для просування відомих кремлівських наративів, що імітують зацікавленість у мирних переговорах і дипломатичному врегулюванні російського вторгнення в Україну.
• За повідомленнями, російські війська можуть проводити розвідку за допомогою безпілотників глибоко в українському тилу через відсутність в Україні перехоплювачів протиповітряної оборони.
• Як повідомляється, в ніч з 15 на 16 травня українські війська провели успішні удари з безпілотників по російському оборонному заводу в Тулі.
• Російські ракетні удари по українській енергетичній інфраструктурі з березня 2024 року, ймовірно, завдали довгострокової шкоди українській енергетичній інфраструктурі та призвели до неодноразових відключень електроенергії.
• Російське інсайдерське джерело, яке раніше точно повідомляло про зміни в російському військовому командуванні, стверджує, що високопоставлені чиновники міністерства оборони Росії претендують на посаду начальника Генерального штабу.
• Кремлівські та грузинські чиновники просували розроблені Кремлем інформаційні операції, стверджуючи, що Захід організовує протести проти грузинського закону про «іноземних агентів» з метою повалення грузинського уряду.
• За повідомленнями, Туреччина і Росія використовують санкції Європейського Союзу для експорту російської нафти до ЄС, що дозволяє Росії продовжувати отримувати значні доходи від продажу нафти для фінансування своїх військових дій в Україні.
• За повідомленнями, Росія запустила супутник в рамках своєї програми з розробки ядерної протисупутникової зброї за кілька тижнів до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, ймовірно, в рамках підготовки Росії до майбутньої конфронтації з НАТО.
• Кілька російських опозиційних ЗМІ 16 травня повідомили, що голова комітету з оборони Державної думи Росії Картаполов відхилив законопроект, який надавав би відстрочку від мобілізації певним російським цивільним особам, що, ймовірно, має на меті підтримати поточні та майбутні криптомобілізаційні зусилля.
08:35 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):
08:30 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):
06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ:
Сили оборони продовжують виконувати завдання з відбиття широкомасштабної збройної агресії російської федерації. Вздовж лінії фронту тривають бої.
З початку доби відбулося 114 бойових зіткнень, п'ять з яких ще тривають.
Російські окупанти завдали чотири ракетні, із застосуванням семи ракет, та 70 авіаційних ударів, застосували 431 дрон-камікадзе, здійснили майже 2800 обстрілів позицій наших військ.
На Харківському напрямку відбулося 10 бойових зіткнень. Нашими воїнами відбито вісім атак в районах населених пунктів Липці, Стариця та Вовчанськ Харківської області. Ворог продовжує спроби прорвати оборону українських підрозділів на напрямку Шебекіно – Вовчанськ. Ситуація в населеному пункті Вовчанськ - контрольована. Станом на зараз з початку поточної доби втрати противника на Харківському напрямку склали 160 окупантів з числа особового складу та 21 одиницю озброєння та військової техніки.
На Куп’янському напрямку Силами оборони успішно відбито шість атак противника. В окремих районах наші війська проводять заходи з покращення тактичного положення. Ще одне бойове зіткнення триває на напрямку Крохмальне - Берестове. Ситуація контрольована.
На Лиманському напрямку противник вісім разів безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.
На Сіверському напрямку відбито чотири атаки противника. Триває бій на напрямку Берестове - Виїмка. В ході оборонних дій втрат позицій не допущено, ситуація контрольована.
На Краматорському напрямку відбито 13 спроб прорвати оборону наших військ. Дві атаки ворога наші захисники відбивають на напрямках Бахмут - Кліщіївка, Опитне - Андріївка. Ситуація контрольована.
На Покровському напрямку відбулося 35 атак противника. На окремих ділянках в ході боїв внаслідок інтенсивного вогневого впливу та штурмових дій противника Сили оборони здійснили перегрупування. Бойові дії тривають в районі населеного пункту Новоолександрівка.
На Курахівському напрямку противник здійснив 12 спроб прорвати оборону наших військ. В ході боїв втрат позицій не допущено.
На Времівському напрямку противник здійснив девʼять безуспішних спроб покращити своє тактичне положення в районах населених пунктів Південна Шахта №1, Урожайне та Старомайорське. Ситуація контрольована.
На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили девʼять атак противника на напрямку Олешківські Піски – Кринки. В ході боїв, противник успіху не мав, втрат позицій не допущено.
Загалом, ситуація на фронті контрольована Силами оборони, суттєвих змін в обстановці не відбулось.
Українські захисники роблять усе можливе для утримання оборонних рубежів та позицій, завдають окупантам відчутних втрат, нарощують ініціативу там, де це можливо.
17.05.2024