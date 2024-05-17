814-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

220,9% танків (з них 2,9% за минулий тиждень),

83,9% бойових броньованих машин (з них 1,1% за минулий тиждень),

285,1% автомобільної техніки (з них 5,8% за минулий тиждень),

409,1% артилерійських систем (з них 5,2% за минулий тиждень),

96,1% РСЗВ (з них 0,6% за минулий тиждень),

56,9% засобів ППО (з них 0,3% за минулий тиждень),

28,3% літаків (з них 0,3% за минулий тиждень),

36,6% гелікоптерів (з них 0,1% за минулий тиждень).

09:35 Вночі росіяни атакували 20-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» із районів Приморсько-Ахтарськ та Курськ РФ. До відбиття повітряного нападу залучено винищувальну авіацію та зенітні ракетні війська Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби. В результаті протиповітряного бою збито усі 20 ворожих «шахедів» у межах Харківської, Полтавської, Вінницької, Одеської та Миколаївської областей.

За минулі сім днів було збито всі 38 запущених по Україні БПЛА.

09:25 Внаслідок атаки на аеродром Бельбек в окупованому Криму два МіГ-31 і один Су-27 були повністю знищені, а один МіГ-29 — пошкоджено, визначив за знимками компанії Maxar розслідувач NYT Крістіан Тріберт.

09:10 Станом на 7:30 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один російський корабель, який не є носієм крилатих ракет "Калібр", повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:05 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Українські посадовці повідомили, що українські сили стабілізують ситуацію вздовж північного кордону в Харківській області і що темпи російських наступальних операцій в цьому районі продовжують знижуватися.

• Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що у Вовчанську російські війська розстріляли мирних жителів і взяли в полон цивільних осіб.

• Президент Росії Путін, ймовірно, розглядає відносини Росії з Китайською Народною Республікою як вирішальні для його зусиль з подальшої мобілізації російської економіки та оборонної промисловості на підтримку затяжної війни в Україні.

• Путін також використав зустріч із Сі для просування відомих кремлівських наративів, що імітують зацікавленість у мирних переговорах і дипломатичному врегулюванні російського вторгнення в Україну.

• За повідомленнями, російські війська можуть проводити розвідку за допомогою безпілотників глибоко в українському тилу через відсутність в Україні перехоплювачів протиповітряної оборони.

• Як повідомляється, в ніч з 15 на 16 травня українські війська провели успішні удари з безпілотників по російському оборонному заводу в Тулі.

• Російські ракетні удари по українській енергетичній інфраструктурі з березня 2024 року, ймовірно, завдали довгострокової шкоди українській енергетичній інфраструктурі та призвели до неодноразових відключень електроенергії.

• Російське інсайдерське джерело, яке раніше точно повідомляло про зміни в російському військовому командуванні, стверджує, що високопоставлені чиновники міністерства оборони Росії претендують на посаду начальника Генерального штабу.

• Кремлівські та грузинські чиновники просували розроблені Кремлем інформаційні операції, стверджуючи, що Захід організовує протести проти грузинського закону про «іноземних агентів» з метою повалення грузинського уряду.

• За повідомленнями, Туреччина і Росія використовують санкції Європейського Союзу для експорту російської нафти до ЄС, що дозволяє Росії продовжувати отримувати значні доходи від продажу нафти для фінансування своїх військових дій в Україні.

• За повідомленнями, Росія запустила супутник в рамках своєї програми з розробки ядерної протисупутникової зброї за кілька тижнів до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, ймовірно, в рамках підготовки Росії до майбутньої конфронтації з НАТО.

• Кілька російських опозиційних ЗМІ 16 травня повідомили, що голова комітету з оборони Державної думи Росії Картаполов відхилив законопроект, який надавав би відстрочку від мобілізації певним російським цивільним особам, що, ймовірно, має на меті підтримати поточні та майбутні криптомобілізаційні зусилля.

08:35 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:30 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: