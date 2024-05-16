Пораненого прем'єра Словаччини успішно прооперували.

Стало відомо, що нападник на Роберта Фіцо був пов'язаний з проросійським угрупованням.

Прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, який отримав важкі поранення внаслідок атентату, успішно прооперували. Про це повідомило словацьке видання Denník N. Операція тривала майже чотири години. Після неї, за інформацією видання, політика ввели у штучну кому. Наразі він вже прийшов до тями, і його життю нічого не загрожує.

«Наскільки мені відомо, операція, на щастя, пройшла успішно. Думаю, зрештою він виживе. Наразі загрози для його життя немає», – розповів віцепрем'єр країни Томаш Тараба (Tomáš Tarabа) у коментарі для телерадіокомпанії ВВС. За його словами, пан Фіцо отримав тяжкі поранення. Одна з куль пройшла через шлунок, а інша влучила в суглоб.

Нагадаємо, що замах на Роберта Фіцо було скоєно в середу, 15 травня, після виїзного засідання уряду в місті Гандлова, за 190 км від Братислави. Політика з вогнепальними пораненнями гелікоптером доставили до шпиталю міста Банська-Бистриці. Нападником виявився 71-річний письменник Юрай Чінтула.

Чінтула зізнався, що вчинив замах з політичних мотивів. «Я не згоден з політикою влади», – заявив він. Зокрема письменник виступав проти тиску уряду на ЗМІ.

Сусіди, знайомі та родичі Юрая Чінтули визнають, що шоковані таким його вчинком і жодним чином не можуть пояснити причини його дій. Відомо, що письменник послідовно виступав проти насильства, навіть організовував петицію «Проти насильства» (Proti násiliu) і ще 2016 року намагався заснувати однойменний політичний рух.

Водночас словацькі журналісти виявили зв’язки Чінтули з незареєстрованим екстремістським угрупованням проросійської спрямованості Slovenský branci. Як повідомила газета Aktuality, на сторіці руху у Facebook є пости Юрая. У них письменник критикує міґрантів та міґраційну політику державу, а також висловлює публічну підтримку організації Slovenský branci. Також на сторінці є знимки, які підтверджують контакти Чінтули з активом організації, яка 2022 року припинила діяльність.