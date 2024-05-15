На прем'єр-міністра Словаччини вчинено атентат.

Роберта Фіцо поранено, він у важкому стані. Нападника затримано, ним виявився письменник.

 

 

У середу, 15 травня, в місті Гандлова в центральній частині Словаччини (190 кілометрів від Братислави) було вчинено замах на 59-літнього прем'єр-міністра Роберта Фіцо. Про це повідомила словацька газета Nový Čas. Інцидент трапився після виїзного засідання кабінету міністрів країни.

 

Коли Фіцо вийшов з будівлі, де проходило засідання, то наблизився до гурту місцевих мешканців, з якого хтось вигукнув: «Робо, йди сюди!» Потім пролунало чотири постріли, три кулі влучили в живіт і груди політика.

 

Пораненого прем’єра гелікоптером санітарної авіації терміново доправили до шпиталю міста Банська-Бістриця. Наразі його стан доволі важкий, лікарі борються за його життя.

 

Стрільця, який скоїв в напад на Фіцо, зразу ж затримали. Ним виявився 71-річний письменник Юрай Чінтула (Juraj Cintula) з Левіце. Мотиви нападника наразі невідомі.

 

Юрай Чінтула є одним із засновників літературного клубу DÚHA, який було створено 2005 року. До 2016 року він був головою клубу. З 2015 року він також є членом Спілки словацьких письменників.

 

Словацькі ЗМІ зазначають, що Чінтула є активістом опозиційної ліберальної партії «Прогресивна Словаччина». Також відомо, що він має зареєстровану зброю.

 

Чінтула є автором поетичних збірок «Сон бунтаря» (Sen rebela), «Диптих» (Diptych) та «Оси» (Osy). Він також опублікував роман «Послання жертви» (Posolstvo obete). Цікаво, що у своїх творах та виступах Чінтула засуджував насильство.

15.05.2024

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