Кремлівська ботоферма поширила фейкові цитати голлівудських зірок.

У сфальшованих висловлюваннях йдеться про роль Росії в Другій світовій війні, а також критика чинного керівництва України.

 

 

Мережа кремлівських інтернет-ботів поширила у соціальній мережі X фейкові цитати голлівудських зірок про роль СРСР у перемозі над нацистською Німеччиною у Другій світовій війні. Про це повідомив Telegram-канал видання «Агентство». Йдеться про масштабну компанію з дезінформації за кордоном, організовану з Росії.

 

Напередодні 9 травня боти опублікували 28 твітів із фотографіями 13 зірок та фразами про Радянський Союз та Червону армію, які вони нібито говорили у різний час, а також про недоречність військової допомоги Україні, оскільки там нібито «до влади прийшли фашисти».

 

Наприклад акторові Гаррісонові Форду приписали слова про те, що американцям «нав'язують спотворену історію Другої світової війни – нібито США перемогли поодинці». Акторці Наталі Портман вклали в уста заяву, що концтабір в Освенцимі звільнила не армія США, а Червона Армія. Акторові і режисерові Девідові Духовни приписали міркування про те, що «радянська Росія завдала німецькій армії такого сильного удару, якого не змогла б завдати жодна інша країна у світі».

 

На знижці акторки Міли Куніс, яка народилася в Чернівцях, боти написали ніби то її фразу про те, що «до влади в Україні прийшли люди, кумиром яких є соратник Гітлера». Далі у цитаті псевдо-Куніс закликає «нагадати усьому світу про роль Радянського Союзу у визволенні світу від нацизму».

 

Видання «Агентство» зазначає, що бот-акаунти, керовані з Росії, не вперше масово публікують у соцмережах фрази відомих людей, які вони ніколи не говорили. Так, у листопаді 2023 року пов'язані з російською владою екаунти розповсюдили фейкові цитати понад 75 знаменитостей з вимогою до Заходу припинити допомагати Україні.

 

Тоді зірковому футболістові Кріштіану Роналду приписали фразу: «Пригнічує те, як Україна використовує нашу допомогу. Хтось має серйозно покласти цьому край». Знаменитій американській ведучій ток-шоу Опрі Вінфрі вклали в уста такі слова: «Я хочу запитати, чому перша леді України Олена Зеленська купує прикраси Cartier на 1 мільйон доларів, коли її чоловік просить у США грошей на війну». А, наприклад відомій співачці Бейонсе приписали таке висловлювання: «Я знаю, що США підірвали Nord Stream. Хтось серйозно думає інакше?».  

09.05.2024

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