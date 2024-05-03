Російські військовики оселились на авіабазі США у Ніґері.

Напередодні Вашінґтон ухвалив рішення вивести американських військовослужбовців з африканської країни.

 

 

Російські військовослужбовці оселилися на авіабазі у Ніґері, де дислокується військовий контингент Сполучених Штатів. Про це повідомила інформаційна агенція Reuters з покликом на джерело у Пентаґоні.

 

Як повідомляло вже наше видання, напередодні Вашінґтон під тиском нового уряду Ніґеру, сформованого путчистами, вирішив вивести весь свій військовий контингент з цієї африканської країни, який налічував приблизно тисячу осіб. Це рішення поставило під питання статус американської авіабази вартістю 110 мільйонів, яку було збудовано лише шість років тому.

 

Відомо, що американський контингент ще не виведений з бази повністю. Росіяни ж наразі використовують окремий ангар на території авіабази. Таким чином американські та російські військовики опинилися у безпосередній близькості. «Ситуація не дуже хороша, але в короткостроковій перспективі керована», – запевнив неназваний американський чиновник у коментарі для Reuters.

 

Велика базу американських ВПС № 101 розташована в місті Агадесі (приблизно за 920 км від столиці) поруч з міжнародним летовищем імені Амані Діорі. Вона використовувалася американськими військовиками в тому числі для пілотованих та безпілотних спостережних польотів. У березні уряд Нігеру оголосив про розірвання угоди про військову співпрацю зі США. У квітні до Нігеру прибуло 100 російських військових інструкторів. Цього тижня у столиці Ніґера підняли прапор Росії.

 

03.05.2024

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