США виводять своїх військовиків з Ніґеру.

Натомість до країни прибули 100 російських військових інструкторів.

США вирішили вивести весь свій військовий контингент із Ніґеру. Про це повідомила газета The Washington Post (WP) з покликом на свої джерела. Рішення було ухвалено після зустрічі в п'ятницю, 19 квітня, між заступником держсекретаря США Куртом Кемпбеллом (Kurt Campbell) і керівником уряду Ніґеру Алі Ламіном Зейне.

«Ми домовилися розпочати перемовини протягом кількох днів про те, як розробити план виведення військ. Вони (представники влади Ніґеру, – ред.) погодилися, що ми робимо це впорядковано та відповідально. І нам, ймовірно, потрібно буде відправити людей до Ніамея, щоб сісти та обговорити це. І це, звичайно, буде проєкт міністерства оборони», – розповів виданню високопоставлений чиновник Держдепу.

Таким чином упродовж кількох місяців Ніґер має залишити понад тисяча американських військовослужбовців. Як зазначає WP, це рішення поставить під питання статус американської авіабази вартістю 110 мільйонів, яку було збудовано лише шість років тому.

Ніґер, колишня колонія Франції, залишався одним із останніх союзників Заходу в Сахелі. Влітку 2023 року у країні було вчинено військовий переворот і до влади прийшла хунта. Після цього Нігер почав розривати відносини з країнами Заходу.

Протягом багатьох років Пентаґон відправляв до Ніґеру військовослужбовців для підтримки місії зі залагодження безпеки в регіоні. До перевороту минулого року домовленості передбачали польоти американських безпілотників і спільні патрулювання військовиками США та Ніґеру.

У середині березня 2024-го уряд Нігеру оголосив про негайний розрив угоди про військову співпрацю зі США. У квітні до Нігеру прибули 100 російських військових інструкторів. Державне телебачення Ніґеру повідомляло, що російські інструктори забезпечуватимуть навчання та надаватимуть військове обладнання, зокрема для системи протиповітряної оборони.