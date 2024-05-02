Засновника криптобіржі Binance засуджено в США до чотирьох місяців в'язниці.

Його визнано винним у порушенні американського законодавства щодо боротьби з відмиванням грошей.

 

 

 

Чотири місяці в'язниці – такий вирок виніс окружний суд у Сіетлі для засновника найбільшої у світі криптобіржі Binance Чанпен Чжао. Про це повідомила інформаційна агенція Reuters. Окрім того, Чжао буде зобов'язаний сплатити штраф у розмірі 50 мільйонів доларів.

 

Окружний суддя США Річард Джонс (Richard Jones) визнав 47-річного Чжао винним у порушенні американського законодавства щодо боротьби з відмиванням грошей. За версією звинувачення, керівництву Binance було відомо про транзакції, пов'язані з фінансуванням тероризму, дитячої порнографії та іншої незаконної діяльності — але платформа не повідомляла про це правоохоронні органи. Прокурор вимагав для підсудного трьох років в’язниці.

 

Перед винесенням вироку Джонс закинув Чжао, що для того фінансове зростання та прибутковість Binance були вищим пріоритетом, ніж дотримання законів США. «У вас були кошти, фінансові можливості та повноваження людей, щоб забезпечити дотримання кожного окремого нормативного акту, але Ви не скористалися цією можливістю», — сказав він.

 

Чжао в рамках угоди зі слідством визнав провину та залишив посаду керівника Binance.

 

Чанпен Чжао — один із найбагатших бізнесменів світу. В останньому щорічному рейтингу мільярдерів Forbes він займає 50-те місце зі статком у 33 мільярди доларів.

 

У березні в США 25 років в'язниці отримав засновник збанкрутілої криптобіржі FTX Сем Бенкман-Фрід. До банкрутства ця біржа була одним із головних конкурентів Binance. Бенкмана-Фріда визнали винним у крадіжці у клієнтів восьми мільярдів доларів.

 

02.05.2024

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Нова виставка у Jam Factory
Виставка «Пам’яті тої, що пам’ятає» відкривається у Jam Factory Art Center у Львові 11 травня. Вона обʼєднає твори художниць та художників з України, країн Східної Європи та Центральної Азії, створені у проміжку між 1950-ми та 2024 роком.
02.05.24 | | Штука
Назустріч теперішності історичній
Богдан СМОЛЯК
Роман Володимира Лиса «Максим Ґонтар» можна назвати глибоко психологічним трилером із чітко розставленими світоглядними акцентами й виходом в інтелектуально-історичний простір.
30.04.24 | | Штука
Обкладинки «сірого паспорта»
Юрко ТИМЧУК
Проблеми зі зброєю потроху розв’язуються, проблеми з мобілізацією потроху збільшуються. Закон Лавуазьє може набрати химерних форм.
30.04.24 | | Україна
Новий реалізм Підзамча
Лілія Бомко
“Що востаннє у тебе викликало захоплення?”. Позаяк саме здатність захоплюватися пробуджує певний імпульс до думки і водночас до співтворення сенсів тексту поетичної збірки “Підзамче Mon amour” Любомира Серняка.
28.04.24 | | Штука
Катерина Каспер – українська Венера на світовій сцені
Аделіна Єфіменко
2014 року вона виграла міжнародний конкурс вокалістів у Гельсінкі. З цього часу і розпочався зоряний шлях української співачки. Її виступи на сценах багатьох оперних театрів та фестивалів захоплюють і залишаються в пам’яті як рідкісні моменти подиву розкішним, гнучким, віртуозним співом.
27.04.24 | | Штука
Елегія для Януша Шубера
Василь МАХНО
Перевізники – напоготові.       Ключники – напоготові. Вічні питання. Вічні невідповіді. Постійна невідповідність      наших слів й космосу.
27.04.24 | | Дискурси
Імперське знання
Микола Рябчук
Токсичне маніпулятивне “імперське знання”, вироблене Росією та леґітимізоване імперськими інтелектуалами, стало міжнародним, перетворилось на “здоровий глузд”
27.04.24 | | Дискурси
Вулиці Імен — до Дня Львова
У центрі уваги — люди культури, які в різні періоди й різними способами творили обличчя міста, впливали на культурні та суспільні процеси, змінювали свої середовища і країну.
26.04.24 | | Штука

© 2024 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.