Засновника криптобіржі Binance засуджено в США до чотирьох місяців в'язниці.

Його визнано винним у порушенні американського законодавства щодо боротьби з відмиванням грошей.

Чотири місяці в'язниці – такий вирок виніс окружний суд у Сіетлі для засновника найбільшої у світі криптобіржі Binance Чанпен Чжао. Про це повідомила інформаційна агенція Reuters. Окрім того, Чжао буде зобов'язаний сплатити штраф у розмірі 50 мільйонів доларів.

Окружний суддя США Річард Джонс (Richard Jones) визнав 47-річного Чжао винним у порушенні американського законодавства щодо боротьби з відмиванням грошей. За версією звинувачення, керівництву Binance було відомо про транзакції, пов'язані з фінансуванням тероризму, дитячої порнографії та іншої незаконної діяльності — але платформа не повідомляла про це правоохоронні органи. Прокурор вимагав для підсудного трьох років в’язниці.

Перед винесенням вироку Джонс закинув Чжао, що для того фінансове зростання та прибутковість Binance були вищим пріоритетом, ніж дотримання законів США. «У вас були кошти, фінансові можливості та повноваження людей, щоб забезпечити дотримання кожного окремого нормативного акту, але Ви не скористалися цією можливістю», — сказав він.

Чжао в рамках угоди зі слідством визнав провину та залишив посаду керівника Binance.

Чанпен Чжао — один із найбагатших бізнесменів світу. В останньому щорічному рейтингу мільярдерів Forbes він займає 50-те місце зі статком у 33 мільярди доларів.

У березні в США 25 років в'язниці отримав засновник збанкрутілої криптобіржі FTX Сем Бенкман-Фрід. До банкрутства ця біржа була одним із головних конкурентів Binance. Бенкмана-Фріда визнали винним у крадіжці у клієнтів восьми мільярдів доларів.