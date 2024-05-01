Поліція Нью-Йорка розігнала пропалестинську акцію у Колумбійському університеті.

Затримано десятки студентів-учасників акції.

У вівторок увечері, 30 квітня, нью-йоркська поліція штурмом взяла одну з будівель Колумбійського університету, яку захопили демонстранти, що виступають на підтримку палестинців і проти політики адміністрації США щодо дій Ізраїлю в Секторі Ґаза. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Поліціянти в захисних обладунках увірвалися в забарикадовану будівлю через вікно на другому поверсі та почали затримувати студенти, які брали участь в акціях протесту. Їх виводили з будівлі зі зв'язаними руками та садили до автобусів.

Адміністрація університету повідомила, що правоохоронці прибули до кампусу на її прохання. «Ми шкодуємо, що протестувальники вирішили загострити ситуацію своїми діями. Ми не ризикуватимемо безпекою нашої спільноти чи ймовірністю подальшої ескалації», – йдеться у поширеній адміністрацією заяві.

За словами президентски Колумбійського університету Мінуш Шафік (Minouche Shafik), яка підписала листа до поліції, ці дії «очолювали люди, не пов'язані з університетом». Шафік додала, що демонстранти незаконно перебували у будівлі, яка належить університету, і займалися в ньому вандалізмом. Вона попросила поліцію залишитися в кампусі принаймні до 17 травня, «щоб підтримувати порядок і гарантувати, що барикади не будуть знову встановлені».

Про те, що у протестах беруть участь далеко не лише студенти Колумбійського університету, говорив і мер Нью-Йорка Ерік Адамс (Eric Adams). За його словами, захоплення «Гамільтон-голу» (Hamilton Hall – назва будівлі, де забарикадувалися студенти) було організовано «зовнішніми провокаторами».

Колумбійський університет став далеко не єдиним у США, де спалахнули акції протесту проти військової операції ізраїльської армії в Сектора Ґаза. Демонстрації на підтримку палестинців також відбуваються у багатьох інших американських вишах, зокрема в Техасі, Каліфорнії, Джорджії, Північній Кароліні тощо. На території кампусів цих навчальних закладів поліція заарештувала вже понад тисячу учасників протестних акцій.

Тим часом деякі американські студенти-євреї скаржаться, що критика дій Ізраїлю в Ґазі нерідко переходить в антисемітизм, а самі вони не почуваються в безпеці в університеті. Рабин при Колумбійському університеті раніше порадив студентам-євреям тимчасово уникати кампусу.