Вучич заявив, що Сербія не зрадить європейський шлях.

Таким чином він відповів на закиди американської політологині Івани Страднер, що сербська влада насправді преферує членство в БРІКС

 

 

Президент Сербії Александр Вучич жорстко відповів на заяву експертки Американського інституту підприємництва Івани Страднер (Ivana Stradner), зроблену в соцмережі Х, про те, що він нібито «поважно розглядає можливість відмовитися від євроінтеґраційного шляху і приєднання до БРІКС». Пані Страднер висловила думку, що чинну сербську владу цікавить лише «демонстрація шляху до ЄУ», аби забезпечити собі фінансування з фондів вступу до Унії.

 

Коментуючи ці слова на прохання журналістів, Вучич заявив, що такі коментатори «ненормальні» та «їх усіх треба лікувати».

 

«Звідки вона знає, що я думаю. Хіба вони мені вставили якийсь чіп і зараз займаються тим, що читають мої думки, що мені сниться і про що я мрію? Вони що, збожеволіли всі разом?.. Я дуже поважаю БРІКС, але Сербія перебуває на європейському шляху, і Сербія на ньому залишиться. Попри всякі спроби деяких, які запевняють, що виступають за Сербію на європейському шляху, а насправді намагаються зіштовхнути її з цього шляху. Ми залишимося на європейському шляху, навмисно, щоб вони нервували», – запевнив Вучич.

 

Сербія з 2012 року має статус кандидата на вступ до Європейської Унії. У грудні 2023-го після перемоги коаліції Вучича на парламентських виборах він пообіцяв «продовжити шлях» Сербії до Європи. У квітні 2024 року він зустрівся в Парижі з президентом Франції Емманюелем Макроном. Той закликав Сербію тісніше узгоджувати рішення щодо зовнішньої політики з ЄУ.

30.04.2024

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