Кремль звинуватив Белград у постачанні зброї Києву.

Президент Сербії пообіцяв блокувати контракти, якщо стане відомо, що кінцевим одержувачем зброї буде воююча сторона.

Москва закинула Сербії, що та постачає зброю Україні. Служба зовнішньої розвідки (СЗР) Росії заявила, що сербські оборонні підприємства продовжують виготовляти боєприпаси для Києва «всупереч декларованому офіційним Белградом нейтралітету». Про це повідомив інформаційний портал Meduza.

У пресрелізі СЗР РФ під заголовком «Сербський воєнпром намагається вистрілити Росії в спину» наголшується, що «внесок сербських оборонників у розв'язану Заходом війну» обчислюється «сотнею тисяч снарядів для РСЗВ та гаубиць, а також мільйоном патронів для стрілецької зброї».

СЗР стверджує, що поставки відбуваються з використанням фальшивих сертифікатів кінцевого користувача і країн-посередників, серед яких служба називає Чехію, Польщу і Болгарію. «Навряд чи такі поставки можна обґрунтувати “гуманітарними міркуваннями”. У них одне очевидне призначення – вбивати і калічити російських військовослужбовців і цивільне населення Росії. Складається враження, що бажання сербських оборонників та їхніх покровителів нажитися на крові братніх слов'янських народів змусило їх геть забути про те, хто їхні справжні друзі, а хто вороги. А Росія неодноразово приходила на допомогу сербам у найкритичніші моменти їхньої історії», – йдеться в пресрелізі.

Президент Сербії Александр Вучич прокоментував звинувачення СЗР. Він розповів, що говорив на цю тему з Володимиром Путіним у присутності членів делегацій обох країн і наодинці. «Ми сформували робочу групу з нашими російськими партнерами для встановлення фактів поставок. Деякі речі, які заявляються – просто неправда», – запевнив президент Сербії.

Водночас Вучич зазначив, що сербські заводи «повинні працювати», оскільки в країні 23 тисячі осіб задіяні тільки в державній оборонній промисловості. «Якщо ми не можемо експортувати в Америку, Туреччину, арабські країни, то, вибачте, куди ми можемо експортувати зброю?» – запитав Вучич. Він пообіцяв розпорядитиься не виконувати контракти, якщо стане відомо, що кінцевим одержувачем зброї буде воююча сторона.

Нагадаємо, що в червні 2024 року газета Financial Times розповіла, що обсяг експорту боєприпасів із Сербії, які потім надійшли в Україну через третіх осіб, становив близько 800 мільйонів євро. Президент Сербії Александр Вучич заперечувати постачання не став і назвав цю цифру «загалом точною». При цьому він зазначив, що експорт боєприпасів – «частина економічного відродження» країни. «Так, ми експортуємо наші боєприпаси. Ми не можемо експортувати їх в Україну або Росію. Але в нас було багато контрактів з американцями, іспанцями, чехами та іншими. Що вони в кінцевому підсумку з цим зроблять – це їхня справа», – сказав Вучич Financial Times.