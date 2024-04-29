Європейські банки заплатили Росії вчетверо більше податків, ніж до повномасштабного вторгнення.

Іноземні банки, які залишилися в Росії, виграли і від антиросійських санкцій, і від підвищення облікової ставки в РФ.

 

 

Найбільші європейські банки, які продовжують працювати в Росії, заплатили 2023 року понад 800 мільйонів євро податків до російського бюджету. Про це повідомила британська газета Financial Times. Це вчетверо більше, ніж до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

 

Європейські банки Raiffeisen Bank International, Unicredit, ING, Commerzbank, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo та OTP у 2023 році повідомили, що їхній сукупний прибуток у Росії перевищив три мільярди євро. Це втричі більше, ніж у 2021 році. Через стрибок прибутковості банки заплатили близько €800 млн податків порівняно з €200 млн 2021-го.

 

Як вважає газета, високий прибуток західних банків у Росії свідчить про те, як іноземні компанії, які продовжують працювати в країні-аґресорці, допомагають їй підтримувати фінансову стабільність на тлі санкцій. Більше половини податкових виплат припало на Raiffeisen Bank International. Газета проаналізувала плани австрійської групи і дійшла висновку, що її російська донька має «амбітні плани» щодо багаторазового розширення клієнтської бази. Хоча сам банк неодноразово заявляв про наміри скорочувати російський бізнес.

 

Deutsche Bank, OTP та Commerzbank скоротили свою присутність у Росії. Intesa перебуває на стадії продажу бізнесу.

 

Американських банків не включали до підрахунків Financial Times, оскільки вони не розкривають результатів своєї діяльності саме у Росії. Зазначається, що Citigroup, за даними Київської школи економіки, виплатив у Росії $53 млн і став четвертим за величиною платником податків серед західних банків. JPMorgan заплатив $6,8 млн.

 

Крім того, як зазначає Financial Times, іноземні банки виграли не лише від підвищення облікової ставки в Росії, а й від західних санкцій щодо російських банків. Російські кредитні організації втратили доступ до міжнародних платіжних систем, що підвищило привабливість західних банків.

29.04.2024

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