В Росії розпочався масовий набір резервістів для захисту особливо важливих об'єктів.

У російських регіонах розпочалася кампанія з набору резервістів у підрозділи, які залучатимуться до захисту критично важливих об'єктів. Про це пише газета «Коммерсантъ». За даними видання, відповідна робота ведеться вже у двох десятках суб'єктів РФ.

При цьому формування спеціалізованих загонів резервістів розпочалося ще до набуття чинності відповідних поправок до законів, які російський диктатор Путін підписав четвертого листопада.

Як з'ясувала газета, набір резервістів для охорони нафтових об'єктів відкрився в Татарстані наприкінці жовтня, а на початку листопада перший загін уже розпочав підготовку. У Нижегородській області вже також відібрано та проходять підготовку резервісти, які мають займатися охороною об'єктів критичної інфраструктури регіону.

«Коммерсантъ» зазначає, що в новому законі не прописано, що резервісти можуть служити тільки у своєму регіоні. І хоча цей пункт є в типовому договорі, який вони підписують під час прийняття до загонів БАРС (Боевой армейский резерв страны), експерти-правники попереджають, що резервістів легко можуть перекинути й на лінію бойового зіткнення.

Мобілізаційний людський резерв збройних сил РФ складається з тих, хто уклав на добровільній основі контракт про перебування у резерві. Зазвичай до мобілізаційного резерву входять колишні контрактники.

Закон, який президент РФ підписав четвертого листопада, дозволяє залучати резервістів до виконання завдань і у воєнний, і в мирний час. Його дія поширюється на громадян, які добровільно уклали контракт про перебування в резерві.