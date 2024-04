795-й день війни Росії в Україні. Хроніка

12:30 За минулий тиждень, з 22 по 28 квітня, за зведеннями Генштабу ЗСУ, було відбито 672 російські атаки (позаминулого тижня – 619), при цьому знищено 6620 одиниць особового складу (позаминулого – 5880): у середньому 9,9 втрати особового складу ворога за атаку (позаминулого – 9,5).

Найбільше атак було на Авдіївському (208 vs 132 позаминулого тижня), Новопавлівському (162 vs 157), Бахмутському (148 vs 162) та Лиманському (132 vs 47) напрямках.

11:15 Протягом минулої доби російські війська з різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 119 населених пунктів на території 13 областей України, підтверджено ураження 87 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією, є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

11:00 Минулої доби потреби споживачів покривалися власною генерацією та комерційним імпортом. Аварійна допомога не залучалася.

10:50 Через мережеві обмеження на лініях оператора системи передачі вчора застосовувалися графіки відключень у Харківській області та для промисловості – у Кривому Розі, обмеження в цих регіонах діють і сьогодні, повідомили в Міненерго. В інших регіонах минулої доби споживачів не обмежували.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

213,1% танків (з них 1,3% за минулий тиждень),

80,6% бойових броньованих машин (з них 0,5% за минулий тиждень),

267,6% автомобільної техніки (з них 4,2% за минулий тиждень),

387,7% артилерійських систем (з них 6,0% за минулий тиждень),

94,2% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

55,0% засобів ППО (з них 0,6% за минулий тиждень),

28,0% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,5% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:40 Вночі росіяни атакували 4 ударними БпЛА типу «Shahed» із мису Чауда ( ТОТ українського Криму), зенітною керованою ракетою С-300 із Белгородської обл. РФ та 5 безпілотниками невстановленого типу з тимчасово окупованої території Херсонщини. В результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами та розрахунками мобільних вогневих груп Повітряних сил усі чотири «шахеди» знищено на Київщині, Вінниччині, Хмельниччині та Кіровоградщині. Один безпілотник невстановленого типу знищено МВГ Сил оборони України на Миколаївщині.

За минулі сім днів було збито 24 із 27 (89%) запущених по Україні БПЛА типу «Shahed».

09:30 Станом на 07:00 у Чорному морі немає російських кораблів на бойовому чергуванні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:20 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російські війська, ймовірно, отримають значні тактичні переваги в найближчі тижні, поки Україна чекає на прибуття на фронт американської допомоги у сфері безпеки, але навряд чи зможуть розгромити українську оборону.

• Добре забезпечені українські війська, ймовірно, зможуть запобігти оперативно значущому просуванню російських військ під час очікуваної літньої наступальної операції, хоча російські війська все ж таки використають окремі переваги й адаптацію, щоб створити значну загрозу для України цього літа.

• Темпи російських наступальних операцій на авдіївському напрямку наразі вищі, ніж біля Часова Яру, оскільки російські війська зосереджені на використанні тактичної ситуації, яка є несприятливою для українських військ на північний захід від Авдіївки. Однак російські війська, ймовірно, активізують наступальні операції біля Часова Яру в найближчі тижні, оскільки Часів Яр надає російським військам можливість для більш оперативно значущого просування вперед.

• У ніч з 26 на 27 квітня російські війська завдали масштабних ударів крилатими і балістичними ракетами по Україні і, ймовірно, відновили удари крилатими ракетами «Калібр» морського базування після тривалої перерви.

• У ніч з 26 на 27 квітня українські війська успішно завдали ударів з безпілотників по російському аеродрому та нафтопереробних заводах у Краснодарському краї.

• Російський федеральний уряд продовжує спроби закріпити посилення контролю над громадами мігрантів, які проживають у Росії.

• Кремль, ймовірно, створює умови для активізації своїх гібридних операцій проти Молдови.

• Російські суб'єкти федерації продовжують спонсорувати російські військові формування.

09:05 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: