У Вірменії порушено справи проти військовиків, які долучилися до протестів.

Йдеться про антиурядові протести, які виникли в процесі делімітації вірмено-азербайджанського кордону.

 

 

Слідчий комітет Вірменії повідомив про порушення кримінальних справ проти військовиків, які долучилися до протестувальників у селі Кіранц Тавуської області. Про це повідомив вірменський інформаційний портал News.am з покликом на заяву Слідчого комітету Вірменії в соцмережі Facebook. Кількість військовиків у повідомленні вірменського СК не уточнюється.

 

«26 квітня 2024 року, в районі 23:30, після вивчення відеоматеріалів, які циркулюють в Мережі, стало зрозуміло, що в той же час група військовослужбовців з військової частини N Міноборони Вірменії долучилася до об'єднаних з політичних причин демонстрантів, які зібралися на дорозі Кіранц-Воскепар Тавуської області, заявивши, що вони склали свою зброю, маючи на увазі відмову від виконання певних обов'язків військової служби і з цього моменту, фактично припинивши їх виконання, приєдналися до демонстрантів», – йдеться в заяві Слідчого комітету Вірменії.

 

За цим фактом у слідчому управлінні з особливо важливих справ головного військового слідчого управління Слідчого комітету РА було розпочато кримінальне провадження за ознаками 1 та 2 пунктів 2-ї частини 529 статті, 1 та 2 пунктів 2-ї частини 46-529 статті Кримінального кодексу РА.

 

З повідомлень вірменської преси стало відомо, що до протестувальників, які перекрили автотрасу в Грузію на ділянці села Кіранц на кордоні з Азербайджаном, приєдналися близько 20 військовослужбовців.

 

Акції протесту проти політики прем’єрміністра Вірменії Нікола Пашиняна, зокрема щодо відносин з Азербайджаном, процесу делімітації вірмено-азербайджанського кордону, передачі азербайджанській стороні сіл у Тавуській області Вірменії, проходять в республіці з 20 квітня,.

 

9 квітня міжурядові комісії Вірменії та Азербайджану з питань делімітації державного кордону погодили розмежування кордонів на кількох дільницях. Азербайджан має отримати чотири села, які входили до Азербайджанської РСР до розпаду СРСР. Згода влади Вірменії передати Азербайджану частину територій у Тавуській області, включаючи населені пункти, викликала протести та блокування доріг у різних реґіонах країни.

27.04.2024

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