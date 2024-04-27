Елегія для Януша Шубера

Вибач, що не написав цих слів раніше:

видавав свої книжки, літав до Бухареста,

а перед тим – пандемія, тепер – війна.

Ніяк не міг звикнути до твого відходу,

а тепер у світі стільки смертей,

що вже ніхто й не дивується.

Я приїхав був до Сянока. У твоєму помешканні –

ремонт. Подумав, що готують під музей,

але – подейкують – на продаж,

бо живим – сам розумієш – про живе.

А от поетам наче – як кажуть – про вічне.

У твоїй провінції нічого не змінилося:

ось площа Ринок, ось – францишканські сходи,

трохи далі – гімназія королеви Софії, бібліотека Ґжеґожа з Сянока,

ось твоя лавка, ось вказівник – «Skwer Janusza Szubera».

Усе на місці, Януше. Усе як завжди.

Пам’ятаю: як ми виступали в бібліотеці,

як їздили до Лєска, як обідали в ресторані.

Ти казав, що твій дідо навчав Антонича.

Твій батько купував – із жалю – у Никифора акварелі.

У Ряшівському університеті я розповідав

професорам і студентам про твої вірші

і тільки один студент – в окулярах – підійшов й зізнався,

що він поет. Решта – пошвидше злиняли.

Ніхто ні нащо немає часу. З Малґосею

нас привезло таксі на старий сяноцький цвинтар.

Хмарилося. Навколишні гори повдягали

на голови баранячі кучми. Було вітряно.

Продавчиня у прицвинтарній крамничці

продала нам свічку і до неї скляну колбу

з дверцятками на гачечок. «Сірники потрібні? –

запиталася. Я помацав свої кишені

і ствердно кивнув. Сірники гасли –

свічка ніяк не запалювалася. «Може відсиріли?» –

звернувся я до Малґосі. «Може», – відповіла вона

і стала так, щоби затулити мене від вітру.

Я подумки уявив як ти ходиш по хмарах.

Власне ходиш, а не сидиш ув інвалідському возику.

Власне літаєш тепер з ангелами – такими,

якими їх понамальовували лемківські штукарі

на розсохлих і потьмянілих від часу дошках,

звезених з поруйнованих церковць.

Не хочу вірити, що ти – попіл, перемішаний з глиною,

бо якщо у твоєму помешканні ремонт,

то, очевидно, ти з медведями вариш пиво –

й подався у гори, щоби не заважати майстрам,

бо щось треба чинити з тим пивом

та й, зрештою, з підструганими олівцями.

Нині читатиму в бібліотеці. Я знову поселився

у Sanivit’i, на крутому узвозі.

Та сама кімната. Той – не найкращий – краєвид з вікна.

Бачив свої афіші, розклеєні на тумбах для оголошень.

Постояв на сходах францишканців.

Посидів на лавці з табличкою «Janusz Szuber, 1947–2020».

Порожньо в Сяноку. Не те, що зникли ловці ґав,

чи поменшало на вулицях пияків,

чи до двірця не прибувають – за розкладом – потяги.

Річ, звісно, не в тім. І гори пасуться, як вівці.

І Сян пливе до Вісли, щоби присмоктатися,

як новонароджене ягня, до маминої пипки.

Який хосен, Януше, вірити поетам? –

Казна-що ми не напридумуємо:

що наші вірші пахнуть вугіллям,

що гори схожі на розсипану отару овець,

що кропива щоліта виростає вищою за ялини,

що колись тут навіть гори горлали: «Юж мі так не буде»,

що смерть – це продовження життя. Може й так.

Пливу на поромі поміж Статен Айлендом

і Мангеттеном. Дописую цю елегію.

Перевізники – напоготові. Ключники – напоготові.

Вічні питання. Вічні невідповіді.

Постійна невідповідність наших слів й космосу.

знимка вгорі Анатолія Бабійчука