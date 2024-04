788-й день війни Росії в Україні. Хроніка

19:55 Вечірнє зведення Генерального штабу ЗСУ:

Протягом доби зафіксовано 65 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав 4 ракетних та 37 авіаційних ударів, здійснив 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти інфраструктури. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Степок, Тур’я Чернігівської області; Стара Гута Сумської області; Ветеринарне, Гатище, Плетенівка Харківської області. На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема Синьківка, Петропавлівка, Котлярівка Харківської області. На Лиманському напрямку Силами оборони відбито 9 атак в районі населеного пункту Терни Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Невське Луганської області; Новосадове, Ямполівка Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Невське Луганської області та Терни¸ Ямполівка, Торське Донецької області. На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 13 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Богданівка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося близько 20 населених пунктів, зокрема Григорівка, Калинівка, Часів Яр, Ступочки Донецької області. На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 9 атак в районах населених пунктів Очеретине, Бердичі, Уманське, Яснобродівка та Первомайське Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Соловйове, Олександропіль, Семенівка, Нетайлове Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Очеретине, Новобахмутівка, Уманське Донецької області. На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне та Урожайне Донецької області, де ворог 15 разів намагався прорвати оборону наших військ. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Костянтинівка, Катеринівка, Антонівка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились понад 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Максимільянівка, Костянтинівка, Вугледар Донецької області. На Оріхівському напрямку ворог, за підтримки авіації, 3 рази атакував позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Червоне, Новоданилівка, П’ятихатки Запорізької області. На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру витіснити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби, здійснив 1 безуспішну атаку на позиції наших військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області. Противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Веселе Херсонської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Ольгівка, Львове, Іванівка, Токарівка Херсонської області. Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 9 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 2 керовані авіаційні ракети Х-59. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження особового складу противника.

19:20 Спікер Джонсон змінив свою думку щодо законопроєкту про допомогу Україні після ознайомлення з розвідувальними даними і свідченнями про злочини РФ, пише The New York Times. Як повідомляється, спікер палати представників Конгресу США зустрічався в Овальному кабінеті з високопосадовцями національної безпеки, щоб обговорити секретні дані розвідки. Вражений історіями про військові злочини, Джонсон вирішив ризикнути постом спікера, щоб проштовхнути через Палату представників законопроект про допомогу іноземним державам у розмірі 95 мільярдів доларів, оскільки наштовхнувся на різке протистояння з боку ультраконсерваторів. Спікер наголосив колегам-республіканцям, що якщо проєкт не буде схвалений в квітні, то "для України може бути надто пізно".

18:45 Зеленський заслухав доповідь Сирського про найбільш гарячі точки фронту, повідомляє пресслужба президента. За словами Зеленського, доповідь також стосувалась ураження цілей на окупованій території — реалізовані операції та підготовка запланованих.

18:00 Блінкен пригрозить Китаю санкціями за експорт військових технологій у РФ, пише Financial Times з посиланням на джерела. Як зазначається, під час візиту до Китаю наступного тижня Блінкен скаже своїм колегам у Китаї, що США та їхні союзники стають дедалі більш нетерплячими через відмову Пекіна припинити експорт технологій Москві.

17:25 ЗСУ підтвердили ураження російського корабля у Севастополі, повідомляє УП з посиланням на речника ВМС ЗСУ Дмитра Плетенчука. Російське судно забезпечення ЧФ РФ "Коммуна" загорілося 21 квітня у порту тимчасово окупованого Севастополя завдяки діям Військово-морських сил ЗСУ.

16:50 Росія буде максимально інтенсифікувати свої удари по території України, поки Україна очікує на військову допомогу, заявив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

"Масовані атаки, які ми всі бачили, — це власне і є тим самим користанням часу. Звісно, що ворог буде максимально інтенсифікувати свої удари по нашій території, щоб вибити критичну, енергетичну інфраструктуру, наскільки це можливо. І, власне, до моменту постачання і систем ППО, і F-16 нам треба триматися і відбивати ці атаки. Чекаємо зараз на F-16, і звичайно, що це стане потужним доповненням нашої системи ППО — у тому числі разом з наземними установками, системами РЕБ. Звісно, що це допоможе нам берегти наші міста".

16:15 На Одещині затримали чоловіків, яких звинувачують у розстрілі поліцейських на Вінниччині, повідомив голова Нацполіції Іван Вигівський. Нападники – двоє військових, батько та син, 52 та 26 років. Обставини події та мотиви скоєного злочину встановлюють. Як зазначається, зловмисникам загрожує довічне ув'язнення.

15:40 Уряд працює над обмеженнями для ухилянтів, повідомив міністр юстиції Денис Малюська в ефірі телемарафону. За словами міністра, зараз у Кабміні розробляють зміни, які встановлять обов’язкову умову для отримання низки адміністративних послуг – наявність при собі військово-облікових документів.

15:15 За минулий тиждень, з 15 по 21 квітня, за зведеннями Генштабу ЗСУ, було відбито 619 російських атак (позаминулого тижня – 521), при цьому знищено 5880 одиниць особового складу (позаминулого – 6140 ): у середньому 9,5 втрати особового складу ворога за атаку (позаминулого – 11,8).

Найбільше атак було на Бахмутському (162 vs 173), Новопавлівському (157 vs 168 позаминулого тижня) та Авдіївському (132 vs 64) напрямках.

15:00 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

• 14 квітня 2024 року український головнокомандувач генерал Сирський заявив, що російські війська мають намір взяти Часів Яр на сході України до 9 травня 2024 року – дати святкування "дня перемоги" в Росії. Сирський заявив, що Часів Яр є попереднім кроком на шляху до більшого міста Краматорськ. • 18 квітня 2024 року командувач українського оперативно-стратегічного угруповання "Хортиця" зазначив, що російські військово-повітряні сили скидають 20–30 боєприпасів на день. Ймовірно, їх скидають російські літаки Су-25, що діють поблизу лінії зіткнення, та Су-34, що діють на дистанції, використовуючи планерні бомби. Це узгоджене повітряне бомбардування, і така тактика повторюється з часів Авдіївської кампанії. • Місто Часів Яр добре захищене і розташоване на височині. Російські сухопутні війська просуваються в цьому районі дуже повільно.

14:45 Німеччина запропонувала поділитися необхідним для України устаткуванням зі своїх закритих енергетичних об'єктів, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко в ефірі телемарафону.

14:15 Російські війська завдали ракетного удару по транспортно-логістичному об'єкту в Одеській області, наразі відомо про одного потерпілого, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер, вибуховою хвилею та уламками ракети було пошкоджено приватні будинки.

13:35 Через негоду в Україні знеструмлено 76 населених пунктів у шести областях, повідомило Міністерство енергетики.

13:10 Наступного тижня держсекретар США Ентоні Блінкен вирушить із візитом до Китаю з трьома основними цілями, повідомляє CNN: по-перше, досягнення прогресу з ключових питань; по-друге, чітко і безпосередньо висловити занепокоєння щодо двосторонніх регіональних і глобальних проблем; і по-третє, відповідальне управління конкуренцією. Блінкен планує ще раз висловити глибоке занепокоєння з приводу підтримки КНР російської оборонно-промислової бази, а також порушень прав людини і несправедливої економічної та торговельної практики.

12:55 Кейс про застосування бойових дельфінів є дещо перебільшений, пояснив заявив речник Військово-морських сил ЗСУ капітан третього рангу Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону, відповідаючи на питання, чи активною складовою дій росіян є застосування бойових дельфінів:

"Застосування так званих бойових дельфінів – насправді дуже дороге задоволення, і дуже вузьке коло країн може собі взагалі таке дозволити. Насправді трошки перебільшений взагалі весь цей кейс у інфопросторі. Цих дельфінів там – до десятка. І їх тренують як звичайних собак – але вони, мабуть, трошки розумніші за собак. Все, чому фактично їх навчають, – це охорона акваторії. Для них це така сама гра, як для собак. І здебільшого вони призначені для того, щоб просто виштовхати на поверхню підводного диверсанта. Це основний такий функціонал, який на них покладається. Це насправді дуже специфічна кафедра, для якої потрібні досить фахові спеціалісти. Умови утримання цих тварин так само є досить фінансово непростими. І останнє, що вони зроблять, – це повісять на них вибухівку".

12:15 У пунктах пропуску «Шегині – Медика» та «Краковець – Корчова» на українсько-польському кордоні у чергах стоять близько 1700 вантажівок, повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону, зазначивши, що інтенсивність руху тут наразі відмічається відповідно до пропускної спроможності кожного з цих пунктів пропуску.

11:25 Через мережеві обмеження на лініях оператора системи передачі вчора застосовувалися графіки відключень у Харківській області та у Кривому Розі, обмеження діють і сьогодні, повідомили в Міненерго.

Потреби споживачів вчора покривалися власною генерацією та комерційним імпортом. На поточну добу дефіциту електроенергії та залучення аварійної допомоги не планується. Крім Харківщини та Кривого Рогу не плануються й обмеження для побутових та промислових споживачів.

11:00 Протягом минулої доби російські війська з різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 138 населених пунктів на території 10 областей України, підтверджено ураження 157 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією, є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

10:35 Оцінка ситуації на фронті станом на кінець минулої доби від OSINT-групи DeepState:

• Білоруський, Сіверський та Білгородський відтинки — без змін. Традиційно відбувалися обстріли прикордонних районів.

• Старобільський відтинок — ворог продовжує натиск біля Тернів та Ямполівки, але отримує достойну відсіч.

• Бахмутський відтинок — росіяни атакували позиції Сил оборони у Білогорівці, цю спробу було відбито. Противник проводить активні штурмові дії біля Верхньокам'янського, Виїмки та Роздолівки. Не перестають росіяни лізти і на Часів Яр. На днях Президент України відвідав командний пункт 41 ОМБр. Дана бригада та прикомандировані до неї підрозділи зуміли стабілізувати ділянку фронту на околицях Часового Яру. Ворог не припиняє спроб захопити всю територію Іванівського.

• Донецький відтинок — за останні дні противник просунувся у Новокалиновому і вперся у трасу. Також було просування в Очеретине, де росіяни перебувають на території підстанції та у кількох будинках на околиці. Цікаво, що окоп, який йде в село зі сходу, став чи не головною артерією для заходу ворогу, але через те, що він не обладнаний достатньо, вижити в ньому росіянам дуже тяжко. Зараз шанці там заповнені тілами московитів. Противник штурмував Семенівку, але невдало. Зі слів бійців 68-ої ОЄБр, село перебуває під контролем Сил оборони, а всі заяви про його втрату не відповідають дійсності. Через покидання позицій без дозволу одного з наших підрозділів росіяни зайшли в садки південніше Первомайського. Це ставить під загрозу оточення дислокацію частин 59-ої ОМПБр, які східніше. Росіяни продовжують штурм південно-східних околиць Красногорівки. Ворог мав успіхи між Побєдою та Георгіївкою, тому Сили оборони змушені були відійти. В Новомихайлівці є просування москалів, більша частина села під ворогом. Крім того, йдуть бої й південніше населеного пункту. Рано чи пізно це село буде окуповано — 79-ка і придані зробили й так набагато більше, ніж від них очікували. Біля Урожайного ворог проводить періодично атаки на південні околиці та стабільно поливає позиції Сил оборони артилерією, якої на ділянці стало більше.

• Запорізький відтинок — ворог продовжує залітати в центр Роботиного, але безуспішно.

• Таврійський відтинок — без змін.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

211,7% танків (з них 1,4% за минулий тиждень),

80,1% бойових броньованих машин (з них 0,6% за минулий тиждень),

262,9% автомобільної техніки (з них 4,6% за минулий тиждень),

380,3% артилерійських систем (з них 4,1% за минулий тиждень),

93,8% РСЗВ (з них 0% за минулий тиждень),

54,3% засобів ППО (з них 0,6% за минулий тиждень),

28,0% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

36,5% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:45 Сенат США почне розглядати законопроєкт про військову допомогу Україні 23 квітня, повідомив лідер демократичної більшості у верхній палаті парламенту США Чак Шумер, зазначивши, що Сенат готовий зробити наступний крок, уклавши "угоду про завершення роботи щодо законопроєкту першим голосуванням у вівторок".

09:40 Станом на 07:00 у Чорному морі, як і вчора, немає російських кораблів на бойовому чергуванні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:25 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Палата представників Конгресу США 20 квітня ухвалила законопроєкт про допомогу Україні на суму близько 60 мільярдів доларів. Тепер, перш ніж допомога почне надходити, законопроєкт має бути ухвалений Сенатом і підписаний президентом,.

• Ці вимоги, а також логістика транспортування американського майна до лінії фронту в Україні, ймовірно, означатимуть, що нова американська допомога не почне впливати на ситуацію на лінії фронту протягом декількох тижнів. Отже, за цей час ситуація на фронті, ймовірно, продовжить погіршуватися, особливо якщо російські війська посилять свої атаки, щоб скористатися обмеженим часом до прибуття нової американської допомоги.

• Українські війська можуть зазнати додаткових невдач у найближчі тижні в очікуванні безпекової допомоги від США, яка дозволить Україні стабілізувати фронт, але вони, ймовірно, зможуть призупинити нинішній російський наступ за умови швидкого надходження відновленої американської допомоги.

• Російські війська, ймовірно, активізують поточні наступальні операції та ракетні й безпілотні удари в найближчі тижні, щоб скористатися "вікном", що закривається, у зв'язку з обмеженими матеріально-технічними ресурсами України.

• Україна, ймовірно, займе значно кращу оперативну позицію в червні 2024 року, незважаючи на затримки з прибуттям американської безпекової допомоги на фронт, а російське військове командування, ймовірно, розгляне можливість внесення суттєвих змін до широкомасштабної наступальної операції, яку воно планує розпочати в червні, хоча вона все ще може продовжуватися за планом.

• Ймовірне відновлення безпекової допомоги Україні з боку США є важливим поворотним моментом у війні в Україні, але Кремль, Захід і Україна все ще мають прийняти додаткові рішення, які визначатимуть характер і результат бойових дій.

• Українські сили, за повідомленнями, здійснили успішні удари з безпілотників по кількох об'єктах енергетичної інфраструктури та паливному сховищу на території Росії в ніч з 19 на 20 квітня.

• Схоже, що Кремль піддає цензурі вимоги щодо розслідування вбивства колишнього військовослужбовця "ДНР" на тлі ширшої тенденції замовчування або іншим чином цензурування голосів, пов'язаних з "ДНР", в російському інформаційному просторі.

• Українські та російські джерела повідомили, що російські війська використовують 203-мм артилерійські боєприпаси американського виробництва, які Росія, можливо, отримала з Ірану.

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: