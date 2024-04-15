Макрон закликав до «олімпійського перемир'я» в Україні та в Ґазі.

Він має намір звернутися по допомогу в цьому питанні до голови КНР Сі Цзіньпіна.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Олімпійські ігри, які пройдуть улітку 2024 року в Парижі, мають стати «моментом дипломатичного миру». Він зазначив, що вже працює над планом припинення бойових дій в Україні та в Секторі Ґаза на час Олімпіади.

«Ми працюємо над олімпійським перемир'ям, і я думаю, це можливість, до якої я намагатимусь залучити багатьох наших партнерів», – сказав Макрон в інтерв'ю телеканалу BFMTV. За словами французького президента, по допомогу в цьому питанні він має намір звернутися до голови КНР Сі Цзіньпіна, який приїде до Франції за кілька тижнів. Як зауважив Макрон перед китайським лідером у 2022 році «стояло таке ж завдання під час зимових Олімпійських ігор, які приймав Китай».

Про намір запропонувати Росії припинити вогонь на час Олімпіади Емманюель Макрон уперше розповів у березні. Тим часом російський диктатор Володимир Путін заявив, що йому про це невідомо. Проте він зазначив, що за будь-яких обставин Росія має намір діяти з урахуванням своїх інтересів та ситуації у зоні бойового зіткнення.

Літні Олімпійські ігри відбудуться з 26 липня до 11 серпня 2024 року. За рішенням Міжнародного олімпійського комітету (МОК), російські та білоруські спортсмени зможуть у них брати участь лише у нейтральному статусі. Ліцензії на участь у Іграх отримали шість росіян та п'ять білорусів. Вони повинні виступати у білій або однотонній формі з нанесеною на неї абревіатурою для позначення спортсменів у нейтральному статусі (AIN) або затвердженої МОК емблемою.