776-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:30 Вночі два безпілотники атакували російський Борисоглiбський навчальний авіаційний центр у Воронезькій області. Джерела в ГУР підтвердили, що це операція військової розвідки України, за попередніми даними, уражено головний виробничий цех.

11:25 Вночі росіяни атакували високовольтні підстанції на Львівщині та на Полтавщині – зафіксовані пожежі, повідомили в Міненерго Постраждалих немає. на Полтавщині є пошкодження обладнання, на Львівщині триває огляд і уточнення наслідків нічних атак.

11:00 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 115 населених пунктів на території 13 областей України, підтверджено ураження 155 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

10:50 У Харківській області протягом минулої доби і нині зранку через мережеві обмеження на лініях оператора системи передачі застосовувалися графіки відключень, повідомили в Міненерго. Енергосистема України працює стабільно та збалансовано.

10:15 Росія звернулася до Казахстану з проханням бути готовим поставити їй 100 тисяч тонн бензину в разі дефіциту, який може виникнути через атаки українських безпілотників і перебої в постачанні; допомогти Росії з постачанням бензину погодилася і Білорусь, пише Reuters. Радник міністра енергетики Казахстану Шингис Ільясов заявив, що міністерство енергетики не отримувало такого запиту від свого російського колеги.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

208,2% танків (з них 3,0% за минулий тиждень),

78,5% бойових броньованих машин (з них 1,5% за минулий тиждень),

252,9% автомобільної техніки (з них 6,1% за минулий тиждень),

369,5% артилерійських систем (з них 7,9% за минулий тиждень),

93,2% РСЗВ (з них 1,3% за минулий тиждень),

53,3% засобів ППО (з них 0,6% за минулий тиждень),

27,9% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,5% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:35 Вночі в Одеській області уламки збитого "Шахеда" пошкодили приватний будинок та обірвали лінію електропередач, повідомив голова ОВА Олег Кіпер.

09:25 Вночі російські війська атакували 20-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» із мису Чауда – Крим, Приморсько-Ахтарськ РФ, а також чотирма зенітними керованими ракетами С-300 з окупованої Донеччини.

В результаті протиповітряного бою збито усі 20 «шахедів» у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Полтавській, Вінницькій та Львівській областях.

За минулі сім днів було збито 110 із 130 (85%) запущених по Україні БПЛА.

09:20 Цієї ночі російські «шахеди» намагалися атакувати Львівщину. Сили ППО та мобільні вогневі групи збили усі безпілотники, які увійшли у повітряний простір Львівської області, повідомив начальник ОВА Максим Козицький. На жаль, їхні уламки пошкодили обʼєкт критичної інфраструктури, пожежу оперативно загасили. Обійшлося без жертв та постраждалих. Усі системи життєзабезпечення нашої області працюють у штатному режимі.

09:15 Станом на 07:00 у Чорному морі, як і вчора, немає російських кораблів на бойовому чергуванні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:10 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Українські удари безпілотниками по російських нафтопереробних заводах, як повідомляється, змушують Росію шукати імпорт бензину з Казахстану.

• Головне управління розвідки України непрямо натякнуло, що воно може бути відповідальним за вибух, який 7 квітня вивів з ладу малий ракетний корабель Балтійського флоту Росії на військово-морській базі в Балтійську, Калінінградська область.

• Нещодавній дискурс серед окремих російських мілблогерів висвітлює суперечливу російську риторику в російському інформаційному просторі між наративами, які намагаються представити російські сили як більш боєздатні, ніж українські, та іншими наративами, які намагаються критикувати російських військових за недоліки, що призводять до високих втрат серед російської піхоти.

• Пов'язана з Кремлем губернаторка проросійського молдовського автономного регіону Гагаузія Євгенія Гуцул натякнула, що румунські чиновники контролюють молдовський уряд, що є ще однією спробою Кремля поставити під сумнів суверенітет європейських прозахідних урядів.

• Президент Росії Путін доручив Кабінету міністрів Росії та російській машинобудівній компанії АТ "КОНАР" збільшити виробництво компонентів для вітчизняної верстатобудівної промисловості, ймовірно, в рамках постійних зусиль з розширення російської оборонно-промислової бази та пом'якшення наслідків міжнародних санкцій.

09:05 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: