Штаб Трампа спростував чутки щодо його плану тиснути на Україну.

Раніше в американських ЗМІ з’явилася інформація, нібито експрезидент США хоче переконати Україну відмовитися від окупованих територій.

У передвиборчому штабі експрезидента Сполучених Штатів Дональда Трампа назвали неправдивою інформацію американських ЗМІ про те, що він нібито має план врегулювання конфлікту в Україні, який передбачає тиск на Київ, аби змусити його піти на територіальні поступки Москві. Про це повідомила газета The New York Post. Передовсім йдеться про Крим і Донбас.

«Це все – фейк ньюз від The Washington Post. Вони просто вигадали це», – заявив радник передвиборчого штабу Трампа Джейсон Міллер (Jason Miller). Він пояснив, що Трамп розробить пропозиції щодо України лише у разі повернення до Білого дому.

При цьому Міллер зазначив, що колишній президент регулярно каже про необхідність знайти вирішення української кризи. «Трамп – єдиний, хто говорить про те, що загибель людей (в Україні, – ред.) має припинитися. А Джо Байден говорить про те, що це має тривати», – додав Міллер.

Раніше газета The Washington Post з покликом на анонімні джерела написала про намір експрезидента США покласти край війні в Україні, змусивши українську владу піти на територіальні поступки Росії. За словами співрозмовників видання, які обговорювали це питання з Трампом чи його радниками, пропозиція полягає у чиненні тиску на Київ, щоб той поступився Росії анексованими нею Кримом та Донбасом. У приватному порядку Трамп говорив, що і РФ, і Україна «хочуть зберегти обличчя, хочуть виходу» зі ситуації, що склалася, і що мешканці деяких частин України не проти опинитися в складі Росії, – розповіло газеті джерело, яке розмовляло безпосередньо з експрезидентом США.