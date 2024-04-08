Ізраїль вивів частину військ зі Сектора Ґази.

Проте військова операція ЦАГАЛ там триватиме.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАГАЛ) у неділю, сьомого квітня, відвела всі підрозділи з півдня Сектора Ґази, повідомляє The Jerusalem Post. За даними видання, зараз на місці залишилася лише одна ізраїльська армійська бригада, завданням якої є залагодження безпеки коридору, який пов'язує південь Ізраїлю з узбережжям Ґази.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу на засіданні кабінету міністрів заявив, що ЦАГАЛ за пів року бойових дій у Секторі Ґази знищив більшість батальйонів радикального ісламістського руху ХАМАС. «Наші досягнення великі: ми ліквідували 19 із 24 батальйонів ХАМАСу, включно зі старшими командирами. Ми вбили, поранили або взяли в полон значну кількість терористів ХАМАСу. Ми знищили заводи з виробництва ракет, склади зброї та боєприпасів. ЦАГАЛ продовжить ліквідацію ХАМАСу доти, доки Сектор Ґази загрожуватиме Ізраїлю», – розповів ізраїльський прем'єр. Він також зазначив, що припинення вогню не відбудеться без повернення 133 заручників, яких ХАМАС утримує в полоні.

Речник ЦАГАЛ підполковник Пітер Лернер запевнив, що попри скорочення чисельності військ в Секторі Ґази, воєнна операція там триватиме. «Сили оборони Ізраїлю перебувають у Секторі Ґази не для того, щоб просто взяти Ґазу під свій контроль, це не є метою в жодному разі, вони перебувають там, щоб позбутися ХАМАСу і повернути заручників», – зазначив він.