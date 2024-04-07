Новим президентом Словаччини обрано Петера Пеллеґріні.

Це провладний кандидат, який виступає за «обережність» у питанні військової допомоги Україні.

Голова парламенту Словаччини Петер Пеллеґріні (Peter Pellegrini), якого висунула партія Hlas («Голос»), яка входить до правлячої коаліції, здобував перемогу у другому турі виборів президента. Про це повідомила словацька газета Aktuality.

За підсумками підрахунку ста відсотків бюлетенів, за Пеллеґріні віддали голоси 53,12% виборців, тоді як за його конкурента – колишнього главу МЗС Словаччини, представника ліберальної опозиції Івана Корчока (Ivan Korčok) – 46,88%. Електоральна фреквенція становила 61,14%.

Другий тур президентських виборів пройшов у Словаччині у суботу, шостого квітня, оскільки у першому турі два тижні тому жодному з дев'яти кандидатів не вдалося набрати більше 50% голосів виборців. Лідерами у першому турі стали Корчок та Пеллеґріні. Причому Корчок зайняв упевнене перше місце з 42,5% голосів виборців. А Пеллеґріні, незважаючи на те, що до виборів спостерігачі пророкували йому перемогу вже в першому турі, набрав лише 37% голосів.

Іван Корчок визнав свою поразку та привітав переможця. «Я розчарований, але вітаю Петра Пеллеґріні», – цитують слова Корчока словацькі ЗМІ.

Глава уряду Словаччини Роберт Фіцо напередодні виборів висловив підтримку Пеллегріні, назвавши його «помірним кандидатом, який розуміє цінність миру». При цьому Корчока чинний прем'єр назвав «розпалювачем війни, який без вагань підтримає все, що йому скажуть на Заході».

Корчок є затятим критиком чинного уряду Словаччини і займає відкриту прозахідну позицію з міжнародних тем, у тому числі й щодо військової допомоги Україні. До того, як очолити зовнішньополітичне відомство Словаччини з 2020 до 2022 року, цей політик був амбасадором Словаччини у США та Німеччині, також обіймав посаду представника країни в НАТО та ЄУ.

Тим часом Петер Пеллеґріні у своїх заявах щодо України закликав до «обережності» у питанні постачання зброї Києву.

Інавґурація новообраного президента відбудеться 15 червня. Пеллеґріні замінить на посаді глави держави Зузану Чапутову, яка обіймала цю посаду з 2019 року, але вирішила відмовитись від участі у нинішніх виборах.

Посада президента у Словаччині має переважно церемоніальний характер. Однак президент Словаччини також має право вето і може застосовувати його щодо законів, ухвалених парламентом, ратифікує міжнародні договори, є головнокомандувачем збройних сил, призначає вищих суддів.