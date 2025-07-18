Прем'єр Словаччини Фіцо оголосив про підтримку 18-го пакета антиросійських санкцій ЄУ.

Досі представники Словаччини шість разів накладали вето на цей санкційний пакет.

 

 

Словаччина припиняє перешкоджати запровадженню 18-го пакета санкцій Європейської Унії проти Росії. Словацький прем'єр-міністр Роберт Фіцо заявив у відеозверненні на своїй сторінці в Facebook у четвер, 17 липня, що погоджується з новим санкційним пакетом. І навіть зазначив, що вважає це необхідним кроком для захисту інтересів Словаччини. Про це повідомила словацька газета Aktuality.

 

За словами Фіцо, на зміну його позиції вплинули перемовини з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн про гарантії для Словаччини в питанні очікуваної повної відмови ЄУ від поставок газу з Росії. Деталей бесіди з фон дер Ляєн він не оприлюднив.

 

«На даному етапі продовжувати блокувати 18-й пакет санкцій вже контрпродуктивно. Наразі всі варіанти перемовин з Європейською комісією вичерпані, і залишатися на нинішній позиції поставило б під загрозу інтереси Словацької Республіки», – заявив Роберт Фіцо.

 

За його словами, Словаччина має у своєму розпорядженні письмові зобов'язання Європейської комісії, підписані її президенткою Урсулою фон дер Ляєн та Колегією комісарів. «Підтверджені гарантії з боку ЄУ стосуються ціни на газ та його можливого дефіциту, транспортних зборів, а також можливості виникнення кризової ситуації з надзвичайно високими цінами та дефіцитом газу, що призведе до кризових рішень аж до скасування заборони на імпорт російського газу», – пояснив Фіцо.

 

Досі представники Словаччини шість разів накладали вето на 18-й пакет санкцій. За добу до цієї заяви Фіцо опублікував у соцмережах листа до Урсули фон дер Ляєн, в якому стверджував, що Братислава ветуватиме черговий пакет санкцій Брюсселя проти Москви. Він обґрунтовував цю позицію ініціативою REPowerEU, яку просуває Єврокомісія. Мета REPowerEU – повна відмова країн ЄУ від поставок газу з Росії до першого січня 2028 року. В Єврокомісії необхідність цього пояснювали «газовим шантажем», за рахунок якого Москва в 2022 році намагалася тиснути на країни Євроунії щодо їхньої підтримки України, яка захищається від російського вторгнення.

 

Словаччина – одна з небагатьох країн Європейської Унії, яка жорстко критикує положення REPowerEU. Між Братиславою і російським «Газпромом» укладено контракт на поставки російського газу, який діє до 2034 року. Фіцо шукав способи зберегти його або отримати від Брюсселя компенсації та гарантії енергобезпеки.

 

18.07.2025

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