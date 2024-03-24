Опозиційний ліберал Іван Корчок лідирує на виборах президента Словаччини.

Другий тур виборів відбудеться шостого квітня.

 

                                Корчок і Пеллеґріні

 

За інформацією Статистичного управління Словаччини, жодному з учасників першого туру словацьких президентських виборів, що відбулися в суботу, 23 березня, не вдалося набрати більше 50% голосів виборців. Про це повідомила газета Nový Čas. Тож переможець буде визначений щойно в другому турі голосування.

 

Згідно з даними, які наводить Статистичне управління, лідером першого туру став колишній міністр закордонних справ, опозиційний ліберал Іван Корчок (Ivan Korčok). За підсумками опрацювання ста відсотків бюлетенів він отримує 41,72% голосів. Провладний кандидат – голова парламенту Словаччини і лідер від партії Hlas, яка входить до урядової коаліції, Петер Пеллеґріні (Peter Pellegrini), хоч і вважався фаворитом першого туру, та здобув підтримку лише 37,53% виборців.

 

Електоральна фреквенція, згідно з актуальними даними, становила 51,91% (понад 4,35 млн осіб).

 

Загалом на президентське крісло претендували дев'ять кандидатів. Перша жінка-президент в історії Словаччини Зузана Чапутова, яка обіймала цю посаду з 2019 року, вирішила відмовитись від участі у нинішніх виборах.

 

Чапутова з моменту широкомасштабного вторгнення Росії продемонструвала загалом проукраїнську позицію. Очікується, що її лінію продовжить і Корчок, якщо йому вдасться перемогти на виборах. Пеллеґріні щодо України налаштований радше скептично, як і його коаліційний партнер, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо.

 

Другий тур президентських виборів, у яких візьмуть тепер участь лише Корчок і Пеллеґріні, відбудеться шостого квітня. Президента Словаччини обирають на загальнонаціональних виборах терміном на п'ять років.

24.03.2024

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