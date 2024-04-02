У Перу шість міністрів подали до демісії.

Це сталося після обшуків у президентки Діни Болуарте, яка з'являлася на офіційних заходах з різними годинниками фірми Rolex.

Шість міністрів Перу подали до демісії після того, як у будинку та резиденції перуанської президентки Діни Болуарте (Dina Boluarte) пройшли обшуки. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Обшуки проводилися в рамках розслідування за підозрою у незаконному збагаченні. Резиденція президентки Перу розташована усередині Палацу уряду.

У відставку подав міністр внутрішніх справ Перу Віктор Торрес (Victor Torres), за ним пішли міністр освіти та міністр у справах жінок. Усі троє висловились на підтримку пані Болуарте. Міністри називали обшуки у резиденції президентки «непотрібними» та «надмірними». Віктор Торрес підкреслив, що з посади він йде у зв'язку зі сімейними проблемами та станом здоров'я. Два інші урядовці причини демісії не повідомили.

Згодом того ж дня президентка Перу відправила у відставку ще трьох міністрів — виробництва, торгівлі та сільського господарства. Пані Болуарте призначила новим міністром внутрішніх справ Вальтера Ортіса (Walter Ortiz), який раніше очолював відділ боротьби з організованою злочинністю.

Обшуки в будинку та резиденції президентки Перу пройшли 29 та 30 березня. Прокуратура розпочала попереднє слідство після того, як місцеве видання La Encerrona опублікувало розслідування, в якому журналісти звернули увагу на те, що президентка з'являється на офіційних заходах з різним годинником фірми Rolex. Прокуратура попросила пані Болуарте пояснити обставини купівлі годинника, але канцелярія президента не відповіла на запит вчасно. Президентка усі звинувачення заперечує та наполягає на тому, що вона придбала годинники за власні гроші. Проте показати чеки на їхнє придбання вона не змогла.