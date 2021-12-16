Голова української розвідки ділить дах із імовірним громадянином РФ Гогілашвілі.

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов може проживати у приватному будинку під Києвом разом із помічницею Президента Марією Левченко та її чоловіком, ексзаступником міністра внутрішніх справ Олександром Гогілашвілі, який, згідно з базою платників податків РФ, є громадянином Росії.

Гогілашвілі і Буданов

Про це йдеться у розслідуванні журналістського проєкту "Слідство.Інфо".

Протягом кількох місяців журналісти неодноразово фіксували, як із території маєтку у селі Хотів під Києвом, де мешкає ексзаступник міністра Гогілашвілі та його дружина Марія Левченко, виїжджав чорний автомобіль марки Volvo на номерах прикриття – несправжніх номерніих знаках, які не дозволяють ідентифікувати особу власника авто. Такі номери інколи використовують для безпеки охоронюваних державними службами осіб. Автівку супроводжував позашляховик Nissan – теж на номерах прикриття.

Журналісти зауважили посилені заходи безпеки перед виїздом Volvo. Зокрема, територію уважно обстежували кінологи із собакою. Як вдалося встановити, автівки, на яких приїздили кінологи, належать до автопарку одного із підрозділів Служби безпеки України.

Той самий кортеж і з тими ж номерами прикриття пізніше вигулькнув на в’їзді до Головного управління розвідки Міноборони на Рибальському острові.

Опосередковано встановити особу пасажира чорного Volvo журналістам вдалося завдяки аналізу соціальних мереж. Як зʼясувалося, Олександр Гогілашвілі, Марія Левченко та її сестра у соцмережах дружать із Маріанною Будановою – дружиною головного військового розвідника Кирила Буданова. Сам Гогілашвілі викладав спільні фото з Будановим, зроблені у серпні цього року. Тож охоронюваною особою, котра пересувається у кортежі із посиленими заходами безпеки, ймовірно, є саме головний розвідник України.

"Кирило Буданов керує Головним управлінням розвідки майже півтора року. Це управління є одним із найважливіших органів у боротьбі з російською агресією – саме підлеглі Буданова мають з’ясовувати плани ворога та перешкоджати їм... Раніше медіа повідомляли про можливу наявність у Олександра Гогілашвілі паспорта громадянина Російської Федерації. Тож з огляду на ймовірне російське громадянство Олександра Гогілашвілі, спільне проживання з ним керівника військової розвідки може становити загрозу для національної безпеки України", – коментують автори сюжету.

Олександр Гогілашвілі досі може мати закордонний паспорт громадянина Росії, який він отримав у 2012 році і термін дії якого спливає в 2022-му. У російських реєстрах не знайшлося підтвердження, що Олександр Гогілашвілі вийшов з громадянства чи здав паспорт. Такого підтвердження він не надав ані на офіційний запит "Слідства.Інфо", ані під час численних спроб поспілкуватися з ним телефоном та особисто.

До роботи в МВС Олександр Гогілашвілі певний час проживав у Росії, був помічником депутата російської Ґосдуми Миколи Валуєва. Згодом Гогілашвілі переїхав до України та у публічному просторі виступав співзасновником та спікером "Міжнародної антинаркотичної асоціації". Цю організацію публічно підтримував і регулярно відвідував Володимир Зеленський.

Сам будинок, котрий опинився в центрі уваги журналістів, має площу у понад 350 квадратних метрів. Він оточений високим парканом. На території є ще одна будівля, пост охорони, басейн, альтанка та, схоже, навіть власний курник.

Згідно з інформацією журналістів, цей будинок належить Діані Стрелковській, колишній дружині бізнесмена Вʼячеслава Стрелковського. Журналісти виявили, що низка компаній, у котрих власниками в різні періоди часу були Діана чи В’ячеслав Стрелковські, фігурують у десятках кримінальних проваджень, починаючи з 2010 року. Ці справи переважно стосуються податкових схем і ухилення від сплати податків або ж так званих "скруток" податку на додану вартість. Разом із фірмами з орбіти Стрелковських в цих провадженнях фігурували представники великого бізнесу – компанії із групи ДТЕК олігарха Ріната Ахметова, мережі супермаркетів "Сільпо" (Fozzy Group), АЗС WOG, оператора мобільного звʼязку "Київстар".

Діана та В’ячеслав досі підтримують тісні зв’язки, йдеться в матеріалі. Стрелковський мешкає в маєтку в Козині, який офіційно належить фірмі його колишньої дружини.

Колишній керівник податкової Євген Олейніков незадовго до своєї відставки розповідав про "дивні ситуації", які виникали при спробі перевірити бізнес, повʼязаний зі Стрелковськими. "Кілька разів ДПС намагалася перевірити його компанії. Щодо низки компаній виникає дивна ситуація: тільки ми виходимо на перевірку, з’ясовується, що документи буквально вчора вилучили правоохоронні органи. Документи чомусь ніколи туди не повертаються, але і справа нікуди не рухається. А перевіряти нам нема чого, бо якщо ми відкриємо Податковий кодекс, то з’ясуємо, що податкова служба проводить тільки документальні перевірки", – розповідав він.