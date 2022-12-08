Президента Перу затримали за спробу держперевороту.

Перед цим глава держави намагався розпустити парламент, але наразився на імпічмент.

Президента Перу Педро Кастільйо (Pedro Castillo) затримали в середу, сьомого грудня, після того, як депутати Конґресу республіки більшістю голосів оголосили йому імпічмент. Про це повідомила газета El Mundo.

Напередодні, не чекаючи на засідання парламенту, на якому мало обговорюватися питання про відсторонення президента від влади, Кастільйо виступив зі зверненням до нації, в якому оголосив, що розпускає Конґрес, встановлює комендантську годину і правитиме своїми указами.

«Конґрес безпідставно звинуватив президента у скоєнні злочинів, підірвавши таким чином основи правової держави, демократії та балансу сил між законодавчою та виконавчою гілками влади. Ми ухвалили рішення заснувати надзвичайний кабінет міністрів, тимчасово розпустити Конґрес, провести реорганізацію правової системи в країні та запровадити на всій її території комендантську годину», – заявив Кастільйо.

Услід за рішеннями президента низка знакових політичних фігур Перу заявила про незаконність цих заходів, зазначивши, що країна опинилася на межі державного перевороту. Окрім того, на знак протесту проти рішень президента про демісію оголосили глава МЗС, міністр економіки, міністр юстиції, міністр культури, а також постійний представник Перу при ООН. Дії президента також не підтримали армія та поліція країни.

Своєю чергою, парламентарі демонстративно зібралися раніше, ніж планувалося, щоб обговорити пропозицію про імпічмент. У результаті за рішення проголосував 101 депутат зі 130.

Зразу ж після цього відсторонений від влади Кастільйо залишив президентський палац, ймовірно, з метою втечі. Проте був затриманий правоохоронцями на виході зі своєї резиденції. Практично водночас генеральний прокурор Перу Даніель Соріа (Daniel Soria) оголосив про відкриття кримінального розслідування щодо Кастільйо.

«Кримінальне розслідування щодо Кастільйо ініційовано за фактами можливого скоєння злочинів проти громадського спокою, проти органів громадської адміністрації, а також у зв'язку з перевищенням владних повноважень та дій проти владних структур і конституційного порядку», – йдеться у повідомленні генеральної прокуратури Перу.

Відповідно до Конституції країни, повноваження глави держави покладено на віцепрезидентку Діну Болуарте (Dina Boluarte).