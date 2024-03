Російські слідчі заявили про виявлення українського фінасування теракту в Підмосковї.

За це речник білого дому Джон Кірбі фактично обізвав російських слідчих «гівноїдами».

Білий дім назвав «нісенітницею» та «пропагандою» заяви представників російської влади та слідчих органів про причетність України до теракту в Crocus City Hall. Про це повідомило видання The Hill. Радник Білого дому з комунікацій у сфері національної безпеки Джон Кірбі заявив на брифінгу, що «одноосібну відповідальність» за теракт несе «Ісламська держава».

«Я хочу скористатися моментом, щоб відреагувати на нісенітницю та пропаганду, яку ми спостерігаємо з боку Кремля та російського уряду протягом останніх кількох днів з приводу терористичної атаки ІДІЛ на концертну залу, яка, на жаль, забрала життя понад 140 осіб. Це нагадує мені дещо з того, що казав мій дядько, який мав невелику ферму. <…> Він казав, що найкращий продавець гною часто носить зразки у роті. Російські чиновники здаються досить добрими продавцями гною (Russian officials seem to be pretty good manure salesmen)», — наводить слова Кірбі The Hill.

Таким чином речник Білого дому фактично обізвав російських слідчих «гівноїдами», відреагувавши, зокрема, на заяву Слідчого комітету Росії, у якій стверджується, що виконавці теракту у Crocus City Hall отримували гроші з України.

«В результаті роботи зі затриманими терористами, дослідження вилучених у них технічних пристроїв, аналізу відомостей про фінансові операції отримано докази їхнього зв'язку з українськими націоналістами. Слідство володіє підтвердженою інформацією про надходження виконавцям нападу значних грошових сум та криптовалюти з України, які використовувалися під час підготовки злочину», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що теракт у підмосковному торгівельно-розважальному комплексі Crocus City Hall було вчинено ввечері 22 березня. За останніми даними, внаслідок нападу на концертний зал загинули 143 особи. Відповідальність за напад узяв на себе осередок терористичної організації «Ісламська держава» під назвою «Вілаят Хорасан». Не зважаючи на це російська влада вперто заявляє про причетність України до теракту.