Щонайменше 40 осіб загинули внаслідок стрілянини в підмосковному клубі.

Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу про теракт.

 

 

Внаслідок стрілянини в концертній залі Crocus City Hall у підмосковному місті Красногорську загинуло щонайменше 40 осіб, понад сто поранено. Про це повідомило інформаційне агентство Interfax з покликом на заяву Центру громадської інформації ФСБ. Інцидент трапився перед концертом групи «Пикник». Музиканти гурту не постраждали.

 

За даними російських оперативних служб, у п’ятницю ввечері, 22 березня, до концертної зали Crocus City Hall вдерлося щонайменше троє невідомих озброєних людей у камуфляжі й відкрили вогонь. Потім у будівлі почалася пожежа, частково обвалилося перекриття. Число жертв, найімовірніше, зростатиме.

 

У поліції зазначили, що вживають усі можливі заходи для оперативної допомоги постраждалим. Спецслужби проводять оперативно-розшукові дії. Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу про теракт.

 

У зв’язку з інцидентом в Москві та Петербурзі закривають торговельні центри.

 

Російський олігарх Костянтін Малофєєв, відомий фінансуванням терористів з «ДНР» і ЛНР», звинуватив Україну в організації теракту у Crocus City Hall. «Страшний теракт. Після минулого страшного теракту "Норд-Ост" ми перемогли у Чечні. Ми готові перемогти знову. Давайте дамо мирному населенню України 48 годин, щоб залишити міста, і нарешті закінчимо цю війну переможним розгромом супротивника. З використанням усіх сил та засобів», – написав він у Telegram.

 

У Головному управлінні розвідки Міноборони України стверджують, що теракт у Підмосков'ї – це провокація російських спецслужб. «Це свідома провокація спецслужб Путіна, про яку попереджала міжнародна спільнота. Кремлівський тиран із цього розпочинав свою кар'єру і такими ж злочинами проти власних громадян хоче її завершити», – заявив речник ГУР Андрій Юсов у коментарі «Українській правді».

22.03.2024

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