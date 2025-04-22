Гарвардський університет подав до суду на адміністрацію Трампа.

Позивачі вимагають скасувати заморожування федерального фінансування для вишу.

Алан Ґарбер

Гарвардський університет подав до суду на адміністрацію президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Позов спричинений тим, що Білий дім заморозив федеральне фінансування вишу. Про це повідомила газета The New York Times з покликом на заяву президента університету Алана Ґарбера (Alan Garber).

Позовну заяву подано до федерального суду Массачусетса. Як відповідачі за позовом зазначені міністр охорони здоров'я Роберт Кеннеді-молодший (Robert Kennedy Jr), міністерка освіти Лінда Макмегон (Linda M. McMahon), виконувач обов’язків адміністратора Управління загальних служб Стівен Егікян (Stephen Ehikian), генеральна прокурорка Памела Бонді (Pamela Bondi) та кілька інших посадових осіб.

«Кілька хвилин тому ми подали позов з вимогою зупинити заморожування фінансування, оскільки воно незаконне і виходить за межі повноважень уряду», – повідомив Ґарбер. За його словами, влада США, окрім первісного відкликання фінансування у розмірі 2,2 млрд доларів, розглядає можливість заморозити ще мільярдні гранти.

Також у позові уряд звинувачується у розв'язанні широкомасштабної атаки на університет. «У цій справі йдеться про спроби уряду використати припинення федерального фінансування як важіль для отримання контролю над ухваленням академічних рішень у Гарварді», – зазначено в позові. У заяві згадуються й інші великі університети, які зіткнулися з різким скороченням фінансування.

Алан Ґарбер застеріг, що наслідки дій уряду будуть «поважними та довгостроковими». За його словами, скорочення медичних, наукових та технологічних досліджень «підриває здатність країни рятувати життя американців» та «підтримувати позиції Америки як світового лідера в галузі інновацій».

Ґарбер додав, що як пояснення своїх дій влада США посилається на антисемітські виступи в кампусах вишу. «Як єврей та американець я дуже добре знаю, що існують обґрунтовані побоювання щодо зростання антисемітизму. Для ефективного розв'язання цієї проблеми необхідні розуміння, прагнення та пильність. Гарвард поважно ставиться до цієї роботи. Ми продовжуватимемо боротися з ненавистю з усією невідкладністю, якої це вимагає, оскільки повністю виконуємо наші зобов'язання згідно зі законом. Це не лише наша юридична відповідальність. Це наш моральний обов'язок», – заявив він.

Речник Білого дому Гаррісон Філдс (Harrison Fields), коментуючи позов університету, заявив, що програма федеральної допомоги таким установам, як Гарвард, добігає кінця. Він наголосив, що «кошти платників податків – це привілей, а Гарвард не виконує основних умов, необхідних для отримання доступу до цього привілею».

14 квітня керівництво Гарвардського університету відхилило вимогу влади припинити пропалестинські протести у ВНЗ та згорнути програми інклюзивності. У відповідь цільова група міністерства освіти США у боротьбі з антисемітизмом звинуватила Гарвард в «утриманському мисленні». Адміністрація президента вже заморозила понад $2,2 млрд грантів Гарварду і $60 млн за контрактами, а також анулювала ще два гранти на $2,7 млн.