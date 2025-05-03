Білий дім розробив санкції проти енергетичного і банківського секторів Росії.

Санкції покликані чинити тиск на російську владу, щоб змусити її підтримати миротворчі зусилля Дональда Трампа.

Чиновники адміністрації президента Сполучених Штатів Дональда Трампа підготували нові економічні санкції щодо Росії, спрямовані проти енергетичного та банківського секторів. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на джерела в Білому домі. За їхніми словами, санкції спрямовані передовсім проти «Газпрому» та великих компаній, що працюють у сфері природних ресурсів і банківської справи.

Як зазначає Reuters, розроблені санкції покликані чинити тиск на Росію, щоб змусити російську владу підтримати зусилля президента США Дональда Трампа, який прагне завершити російсько-українську війну.

Поки що незрозуміло, чи схвалить Трамп запропоновані заходи. «Це повністю його рішення», – сказав один з американських чиновників, який забажав залишитися анонімним.

Прессекретар Ради національної безпеки США Джеймс Г'юїтт (James Hewitt) заявив Reuters, що Трамп «від самого початку чітко заявляв, що відстоюватиме повне і всеосяжне припинення вогню». «Ми не коментуємо деталі поточних переговорів», – сказав Г'юїтт.