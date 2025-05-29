Ілон Маск резиґнує з посади в уряді США.

Напередодні він розкритикував бюджетний законопроєкт Дональда Трампа.

Американський підприємець-мільярдер Ілон Маск оголосив у ніч на четвер, 29 травня, що звільняється з роботи в адміністрації президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на твіт Маска в соцмережі Х. Нагадаємо, що він обіймав посаду голови Департаменту ефективності уряду (DOGE) щодо скорочення федеральних витрат. Представник Білого дому повідомив телеканал CNN, що Маск розпочинає процес оформлення документів на звільнення.

«Оскільки мій термін повноважень як спеціального урядового співробітника добігає кінця, я хотів би подякувати президенту Дональду Трампу за надану мені можливість скоротити марнотратні видатки. Місія DOGE з часом тільки зміцнюватиметься, оскільки це стане способом життя всього уряду», – написав Маск.

Голова DOGE оголосив про своє рішення наступного дня після того, як в інтерв’ю телеканалу CBS (воно вийде в етер щойно першого червня, проте уривки з розмови вже були продемонстровані) розкритикував флагманський бюджетний законопроєкт Трампа, заявивши, що він зводить нанівець зусилля Департаменту ефективності уряду щодо скорочення видатків. «Я був розчарований, побачивши законопроєкт із величезними видатками, які збільшують дефіцит бюджету США і підривають роботу, яку виконує команда DOGE», – сказав Маск. Натомість Трамп дуже нахвалявся цим документом і називав законопроєкт «великим і красивим».