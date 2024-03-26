Лукашенко спростував версію Путіна про український слід у московському теракті.

За словами білоруського диктатора, терористи спершу намагалися перейти російсько-білоруський кордон.

Олександр Лукашенко у вівторок, 26 березня, розповідав у розмові з журналістами, що допомагав Росії ловити терористів, які влаштували стрілянину у московській концертній залі Crocus City Hall. Білоруське державне інформагентство БелТА передало заяву Лукашенку, яка суперечить словам Володимира Путіна про «українське вікно».

Лукашенко заявив, що «у Білорусі з перших хвилин після інциденту було вжито особливих заходів безпеки на рівні спецслужб, які діяли за заздалегідь визначеним алгоритмом», і «зокрема з цієї причини терористи не наважилися їхати до Білорусі, а рушили до Україну».

«Вони не могли піти до Білорусі. Їхні куратори (у нас є підозри на деяких, це я Путіну подзвоню, скажу свої підозри) – вони розуміли, що до Білорусі заходити не можна. Адже в перші хвилини, як у Росії частина області перейшла на посилений безпековий режим, так і у нас. У перші хвилини мені доповів голова КДБ, він займається антитерористичними заходами. Ми за бойовою ситуацією привели в дію свої підрозділи. Тому вони (терористи – ред.) до Білорусі ніяк не могли зайти. Вони це бачили. Тому розвернулися та пішли на ділянку українсько-російського кордону», – стверджував Лукашенко. Він наголосив на ефективності та злагодженості взаємодії російської та білоруської сторін.

Це твердження білоруського диктатора цілковито спростовує заяву його російського колеги Володимир Путін. Нагадаємо, що 23 Путін заявив, що терористи навмисно «рухали у бік України, де, за попередніми даними, для них з українського боку було підготовлене вікно для переходу державного кордону».