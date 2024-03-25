РБ ООН ухвалила резолюцію із закликом до негайного припинення вогню в Ґазі.

Ізраїльська урядова делегація скасувала візит до Вашінґтона після зміни позиції США в ООН.

Рада Безпеки ООН ухвалила резолюцію, яка закликає до негайного припинення вогню в Секторі Газа. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС. Це перший подібний заклик, схвалений РБ ООН за час актуальної війни Ізраїлю проти угруповання ХАМАС, яке здійснило напад на ізраїльську територію у жовтні 2023 року.

Раніше, проти резолюцій Радбезу зі закликом припинити бойові дії виступали США. Проте цього разу американський представник під час голосування утримався.

Нагадаємо, що минулого тижня резолюцію щодо ситуації у Секторі Ґаза, запропоновану США, блокували Росія та Китай. У ній заклик до негайного припинення вогню ув'язувався зі звільненням ізраїльських заручників, яких утримують бойовики ХАМАС.

Той факт, що американці не заблокували нинішню резолюцію Радбезу ООН, яка не обумовлює звільнення заручників, говорить про зростаючі суперечності між Вашінґтоном та Єрусалимом щодо операції в Секторі Ґаза. Зокрема, американська влада скритикувала Ізраїль у зв'язку зі зростаючим числом жертв серед цивільного населення Ґази. США також закликали Ізраїль зробити більше для доставки до Ґази гуманітарної допомоги, оскільки всьому населенню сектора загрожує голод.

Ізраїль висловив обурення зміною позиції США в ООН. Прем'єрміністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу офіційно скасував візит ізраїльської урядової делегації до Білого дому, запланований на цей тиждень. Речник Білого дому Джон Кірбі заявив, що США «дуже розчаровані» тим, що Ізраїль відмовився відрядити свою делегацію до Вашінґтона, щоб «комплексно обговорити операцію Ізраїлю в Рафаху».