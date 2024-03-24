УГКЦ від завтра змінила "Символ віри" та інші літургійні тексти.

Від завтра в УГКЦ чинна нова редакція Служебника УГКЦ з деякими змінами в текстах Літургій, зокрема в молитвах "Вірую" ("Символ віри"), "Царю Небесний" та митаревій молитві:

тепер не "… родженого, несотвореного, єдиносущного з Отцем, що через Нього все сталося… і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став чоловіком", а "не сотвореного", "через якого все постало" і "став людиною".

тепер не "Царю Небесний, утішителю, Душе істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбе дібр і життя подателю, прийди, і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий, душі наші", а "скарбнице благ"

тепер не "Боже, милостивий будь мені, грішному", а "будь милостивим до мене, грішного"

тепер не "… поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник сповідаюся Тобі", а "ісповідую Тебе"

тепер не "… Збережи нас у Твоїй святині, ввесь день повчатися правді Твоїй", а "у святості Твоїй", "весь".

тепер не "Благословенний Бог наш завжди, нині, і повсякчас, і на віки вічні", а "на віки віків"

Зміни тексту Літургії святого Василія Великого були затверджені на Синоді Єпископів УГКЦ в Римі 3–13 вересня 2023 року, а тексту Божественної Літургії святого Івана Золотоустого – на Синоді Єпископів УГКЦ в Перемишлі 7–15 липня 2022 року і проголошені Декретом Глави УГКЦ 25 січня ц.р.

ДЕКРЕТ

проголошення текстів нового перекладу українською мовою Божественних Літургій

святого Івана Золотоустого та святого Василія Великого На славу Святої, Єдиносущної, Животворної і Нероздільної Тройці,

Отця, і Сина, і Святого Духа,

і на добро ввіреного нам Божого люду. Амінь СВЯТОСЛАВ,

Отець і Глава Української Греко-Католицької Церкви Мир у Господі! Святі Таїнства Церкви є Таїнствами віри і належать до Божественного скарбу віри Церкви. Тому тільки вища влада Церкви може затверджувати чи змінювати ті речі, які потрібні для їх правосильного уділення і звершення. Божественна Літургія — це водночас подяка Богові Отцеві та вияв єдності народу Божого як Христового Тіла, Церкви, яка зростає силою і діянням Святого Духа. Завдяки здійсненню в кожній місцевій Церкві Пресвятої Євхаристії Божа Церква постійно розвивається. Переклади літургійних текстів належить періодично осучаснювати, позаяк жоден біблійний переклад не зроблений раз і назавжди. Кожна літургійна реформа здійснюється з огляду на потреби органічного розвитку Церкви. Періодичний перегляд текстів, якими молиться Божий люд, завжди має на меті поглиблення розуміння тексту Літургії і пропозиції щодо його редагування, якщо це необхідно. Синодальні отці довший час працювали над вдосконаленням перекладів Божественних Літургій святого Івана Золотоустого та святого Василія Великого сучасною українською мовою. Їхня праця була затверджена Синодами Єпископів УГКЦ (постанова № 2 Синоду Єпископів, Перемишль, 7–15 липня 2022 р. Б.; постанова № 2 Синоду Єпископів, Рим, 3–13 вересня 2023 р. Б.). Про дані переклади, у відповідності до норми кан. 657 § 2 Кодексу канонів Східних Церков (ККСЦ), було належним чином повідомлено Апостольський Престіл. Завершуючи передбачену правом процедуру, відповідно до норми кан. 112 ККСЦ, ми, владою нам даною, проголошуємо тексти нового перекладу українською мовою Божественних Літургій

святого Івана Золотоустого

та святого Василія Великого і постановляємо розпочати звершення Божественної Літургії згідно з цим перекладом

від свята Благовіщення Пресвятої Богородиці, 25 березня 2024 р. Б.,

тобто впровадити їх в законну силу через два місяці від дня електронного опублікування цього законодавчого документа на офіційному вебсайті Української Греко-Католицької Церкви (ugcc.ua) [див. кан. 15 Канонів партикулярного права УГКЦ]. Водночас благословляємо друк Служебника українською мовою з вищевказаними текстами. Із дня набирання чинності вищезгаданих перекладів скасовуються всі інші синодальні закони, які суперечать цим текстам або стосуються матерії, повністю врегульованої в них. Усі переклади Божественних Літургій іншими мовами повинні бути пристосовані до нових літургійних текстів. Божий люд наших єпархій та екзархатів, що молиться українською мовою, повинен пильно і ретельно дотримуватися осучаснених перекладів Божественних Літургій, незважаючи на будь-які перешкоди, навіть такі, що варті окремої згадки. Ці тексти також мають бути опубліковані у «Благовіснику Верховного Архиєпископа Української Греко-Католицької Церкви». Усе це ми здійснили для того, щоб був прославлений наш Господь Ісус Христос у своїй Церкві, яка є Його містичним Тілом. † СВЯТОСЛАВ о. Микола Сулима,

канцлер Курії

Верховного Архиєпископа УГКЦ Дано в Києві,

при Патріаршому соборі Воскресіння Христового,

у день Святого отця нашого Григорія Богослова,

архиєпископа Царгородського,

25 січня 2024 року Божого

Патріарша літургійна комісія УГКЦ (голова комісії – вл. Григорій Комар, заступник голови – о. Василь Рудейко) подала пояснення щодо цих змін, зазначивши, що сама Літургія не змінилася. Вона далі складається із трьох частин: підготовки священника і дарів (Проскомидії), Літургії слова, Літургії жертви (Євхаристії) або Літургії вірних. Хоча Літургія зазнала еволюції і змін, проте вже від XVІ століття вона набрала такої форми, якої ми сьогодні дотримуємося.

У Літургії були внесені зміни, щоб виправити деякі неточності та підібрати більш влучні слова та вирази. При цьому деякі церковнослов’янізми (які є "нашою прадавньою мовою", а "тому ми не цураємося брати з її скарбниці деякі слова, щоб краще передати те, що висловив грецький оригінал, або щоб надати текстові смаку давньої літургійної мови") залишено в тексті (наприклад, предложені чесні дари, словесна служба, благодаримо Тебе тощо).

Отож, головні зміни у текстах Божественної Літургії:

У молитві "Царю Небесний"

Попередній текст: "Царю Небесний, утішителю, Душе істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбе дібр і життя подателю, прийди, і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий, душі наші".

Новий переклад: "Царю Небесний, утішителю, Душе істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбнице благ і життя подателю, прийди, і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий, душі наші".

Коментар: Вислів "скарбе дібр" (полонізм) замінено на "скарбнице благ", тому що церковнослов’янське "сокровище" означає саме скарбницю, яка тримає в собі багатства, дари. "Добро" не вживається в українській мові в множині, тому використано синонім "благо", який має множинну форму — "блага".

У митаревій молитві

Попередній текст: "Боже, милостивий будь мені, грішному".

Новий переклад: "Боже, будь милостивим до мене, грішного".

Коментар: Це так звана "митарева молитва" (із притчі про митаря і фарисея: Лк. 18, 9–14; див. в. 13). Ми звикли — наслідуючи церковнослов’янську структуру — говорити "Боже, милостивий будь мені, грішному". Однак в українській мові прикметники "милостивий", "справедливий", "ласкавий" керують родовим відмінком, а не давальним. Ми не скажемо "будь мені ласкавий" або "будь мені справедливий", а скажемо: "будь ласкавим/справедливим до мене". Але, якби не змінювати порядку слів і говорити: "Боже, милостивий будь до мене…", тоді спонтанно, не замислюючись, кожний повернеться до "будь мені, грішному". Щоб цього уникнути, внесено зміну, яку вірним буде легко вивчити через повторювання: "Боже, будь милостивим до мене, грішного/грішної".

У фразі "на віки віків"

Попередній текст: "Благословенний Бог наш завжди, нині, і повсякчас, і на віки вічні".

Новий переклад: "Благословенний Бог наш завжди, нині, і повсякчас, і на віки віків".

Коментар: Фраза "на віки вічні" є неточною, тому що немає вічних віків: є теперішнє і майбутнє — вічність. Після вічності немає нічого, вона не закінчується, не змінюється, а триває вічно. Слова "на віки віків" точно передають грецький вислів "eis tous aionas ton aionon", який є гебраїзмом і в якому слова повторюються, щоб виявити найвищу форму певної дійсності. "Пісня пісень" — найкраща пісня, "цар царів" — найвищий володар, церковнослов’янською "праздников праздник і торжество єсть торжеств" — це найбільше, найвеличніше свято. "На віки віків" — те, що не закінчується i не змінюється.

Святе Причастя

Попередній текст: "… поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник сповідаюся Тобі".

Новий переклад: "… поцілунку не дам Тобі, як Юда, але, як розбійник, ісповідую Тебе".

Коментар: У молитві перед Святим Причастям замінено фразу "сповідаюся Тобі" на "ісповідую Тебе", бо мова йде не про те, що ми сповідаємося перед Господом, але що, як розбійник на хресті, визнаємо Ісуса Христа нашим Господом і Богом.

Після Святого Причастя

Попередній текст: "… Збережи нас у Твоїй святині, ввесь день повчатися правді Твоїй".

Новий переклад: "… Збережи нас у святості Твоїй, весь день повчатися правді Твоїй".

Коментар: У пісні "Нехай сповняться уста наші" замінено "у Твоїй святині" на "у святості Твоїй", бо тут йдеться не про святиню (храм), а про те, щоб Господь зберіг нас з’єднаними з Ним — святими.

У покаянних тропарях на всяке прошення

Попередній текст: "Помилуй нас, Господи, помилуй нас, бо, ніякого одвіту не знаючи, оцю Тобі молитву, як Владиці, ми, грішні, приносимо: Помилуй нас.

Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові.

Господи, помилуй нас, бо на Тебе ми уповали. Не прогнівайся дуже на нас і не пам’ятай беззаконь наших, але зглянься й нині як милосердний і вирятуй нас від ворогів наших. Бо Ти Бог наш, а ми — люди Твої, всі — діла рук Твоїх, і ім’я Твоє призиваємо.

І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.

Милосердя двері відкрий нам, благословенна Богородице, щоб, надіючись на Тебе, ми не погибнули, але щоб вибавилися Тобою від бід. Ти бо — спасіння роду християнського".

Новий переклад: "Помилуй нас, Господи, помилуй нас, бо, жодного оправдання не маючи, оцю Тобі молитву, як Владиці, ми, грішні, приносимо: Помилуй нас.

Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові.

Господи, помилуй нас, бо на Тебе уповаємо. Не прогнівайся дуже на нас і не пом’яни беззаконь наших, але зглянься й нині як милосердний і визволи нас від ворогів наших. Бо Ти Бог наш, а ми — люди Твої, всі — діла рук Твоїх, і ім’я Твоє призиваємо.

І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Милосердя двері відкрий нам, благословенна Богородице, щоб, надіючись на Тебе, ми не загинули, але щоб визволилися через Тебе від бід. Ти бо — спасіння роду християнського".

Коментар: Зміни здебільшого стилістичні. Слово "одвіт", якого нема в українській мові (це калька з церковнослов’янської мови), замінено на більш зрозуміле слово "оправдання".

Вислів "ми уповали" змінено на "уповаємо", щоб підкреслити, що наше уповання на Бога не було лише в минулому, а триває все життя. Повернено слово "пом’яни", бо і церковнослов’янською, і українською воно виражає більший динамізм, аніж "пам’ятати". Ця фраза перегукується із словами розбійника на хресті: "Пом’яни мене, Господи, коли прийдеш, у царстві Твоїм", які ми повторюємо в молитві підготування до Святого Причастя. "Визволи" замість "вирятуй" надає колориту звільнення з гріха як із невільництва; це повне звільнення, не поодинокий рятунок.

Хоч слово "загинути" є синонімом до "погибнути", але воно містить більший драматизм: без надії на допомогу Богородиці людська душа гине, пропадає. У фразі "вибавилися Тобою від бід" пасивна конструкція, вживання якої не бажане в українській мові, замінено на вислів "визволилися через Тебе".

Серафимська пісня

Попередній текст: "Свят, свят, свят Господь Саваот, повне небо і земля слави Твоєї. Осанна на висотах. Благословенний, хто йде в ім’я́ Господнє. Осанна во вишніх".

Новий переклад: "Свят, свят, свят Господь Саваот, повне небо і земля слави Твоєї. Осанна во вишніх. Благословенний, хто йде в ім’я́ Господнє. Осанна во вишніх".

Коментар: Замість фрази "осанна на висотах" вжито "осанна во вишніх", щоб уніфікувати тексти (перший раз ця фраза з’являється в молитві священника безпосередньо перед початком Літургії, після "Царю Небесний").