755-й день війни Росії в Україні. Хроніка

15:30 Німеччина анонсувала новий пакет військової допомоги для України на 500 млн євро, заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Новий пакет допомоги включатиме 10 тисяч артилерійських снарядів зі складів Бундесверу, 100 одиниць бронетехніки для піхоти та 100 одиниць транспорту. Зазначається, що артилерійські снаряди заплановано передати "у короткостроковій перспективі".

14:55 ГУР надає допомогу російським добровольчим формуванням, які діють на території Росії, повідомив речник ГУР МОУ Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

"Головне управління розвідки Міністерства оборони України допомагає добровольчим формуванням. Якщо ми говоримо про дії РДК і легіону "Свобода Росії", "Сибірського батальйону", то це, в тому числі, обов'язок України. Ці люди прийшли допомогти українцям звільнитися від російських окупантів і мужньо та героїчно себе проявляють на багатьох ділянках фронту, безпосередню участь беруть у серйозних операціях. Тому, звичайно, і Україна має допомагати тим росіянам, які борються з путінським режимом, звільнити Росію від Путіна."

14:20 Сі Цзіньпін планує візит до Франції, пише Politico. Візит китайського лідера приурочений до 60-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між Парижем і Пекіном. Як зазначає видання, Китай прагне відновити зіпсовані відносини з Європою через "безлімітне партнерство" Сі Цзіньпіна з президентом Росії Владіміром Путіним, незважаючи на війну в Україні. Китай також намагається переконати Європу дозволити Росії сісти за стіл майбутніх мирних переговорів, можливо, у Швейцарії, інакше "Пекін бойкотуватиме такі зустрічі".

13:45 Внаслідок ударів українських безпілотників були виведені з ладу потужності російських НПЗ обсягом від 600 до 900 тисяч барелів, що становить від 10% до 15% щоденної нафтопереробки, оцінили опитані виданням Bloomberg експерти.

13:35 На базі Повітряних сил США "Рамштайн" у німецькому місті Рамштайн-Мізенбах розпочалася 20-та зустріч Контактної групи з питань оборони України. Українську делегацію очолює міністр оборони Рустем Умєров. Пріоритетами України на цьому засіданні є надання систем ППО і ракет до них та ракети дальнього радіусу дії, повідомили в Міністерстві оборони України.

13:05 Сполучені Штати Америки не дозволять Україні програти Росії, заявив міністр оборони США Ллойд Остін на початку засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн-20"):

"Сьогодні наше послання чітке: Сполучені Штати не дозволять Україні зазнати поразки. Ця коаліція не дозволить Україні зазнати поразки. І вільний світ не дозволить Україні програти".

12:40 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

• Подальші успіхи України у проведенні асиметричної морської ударної кампанії призвели до того, що 17 березня 2024 року міністр оборони Росії Шойґу відвідав командний пункт Чорноморського флоту (ЧФ) в Криму. Шойґу отримав оновлену інформацію про українські операції й обговорив ефективність російських військово-морських сил у регіоні. За повідомленням міністерства оборони Росії, він оголосив про нові заходи для підрозділів ЧФ для зменшення загрози від безпілотних літальних апаратів (БПЛА) і надводних безпілотних літальних апаратів (БПНА). • Наголос було зроблено на проведенні щоденних навчань з протидії БПЛА/БПНА, які дозволять екіпажам кораблів швидко відбивати атаки вдень і вночі. Шойґу також наказав розмістити додаткове великокаліберне озброєння на невстановлених кораблях для посилення їхньої оборони. • Російський флот, найімовірніше, вирішив обмежити свої операції східною частиною Чорного моря, оскільки його втрати зростають, а сприйняття загрози посилюється. Оскільки Україна продовжує шукати можливості для завдання ударів на відстані, міністерство оборони Росії було змушене активізувати зусилля зі збереження свого флоту в Чорному морі.

12:15 Твердження про те, що імпорт української агропродукції до Польщі є вирішальним фактором, який впливає на становище польських фермерів, не відповідає дійсності, доводять експерти польського незалежного Інституту публічних фінансів (IPF) в аналітичному дослідженні “Зерно незгоди: Аналіз аграрних протестів”. Проаналізовані ними дані засвідчують, що ввезення зернових з України суттєво не впливає на зменшення цін на зерно у Польщі, а тим паче на ситуацію з цінами в ЄС. Хибним також є твердження, що частина зерна імпортується з України в Польщу через інші країни, зокрема Литву. Експерти IPF наголошують, що ембарго не має значного впливу на ціни у масштабі країни, особливо в умовах єдиного аграрного ринку ЄС, оскільки ціни залежать від багатьох факторів, основний з яких – ціни на світових ринках.

У контексті імпорту частка України становить лише 1,2%, при цьому щодо агропродукції негативне сальдо для Польщі спостерігається у ввезенні зерна, насіння та певних видів фруктів. Натомість позитивне сальдо Польща має щодо експорту в Україну м’яса, риби, молокопродуктів, кави, чаю, приправ тощо. Що ж до зерна, то в 2023 році у Польщу імпортовано лише 1 млн тонн зерна з України, що з огляду на польське виробництво зерна на рівні 35,2 млн тонн “не може бути чинником, який значно впливає на падіння ціни”; не підтверджуються і підозри фермерів, що частина українського зерна потрапляє до Польщі через Литву, оскільки його імпорт з цієї країни за останні роки систематично падає: з 90 т в 2017 році до 24,9 т у 2023 році (менше однієї мільйонної польських обсягів).

Водночас автори дослідження звертають увагу на те, що повне ембарго на продукти з України може призвести до відповідної реакції з боку української влади – і, як наслідок, до втрати ринків збуту тваринницької продукції, в тому числі молочної, м'ясної, напівфабрикатів; при також треба брати до уваги наслідки порушення Польщею міжнародних договорів, торговельної політики ЄС з третіми країнами та правил СОТ. Натомість Польща спільно з інституціями ЄС могла сприяти українській торгівлі з третіми країнами, заробляючи на посередництві з африканськими й азійськими державами через використання терміналів на Балтійському морі. Завантаження сільськогосподарської продукції на польських морських терміналах в останні роки знижувалося – це свідчить про те, що їх не використовували на повну потужність.

12:00 За 77 діб від початку 2024 року російські літаки скинули на українські позиції понад 3500 авіабомб, що в 16 разів більше, порівняно з 2023 роком, повідомив заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк, зазначивши, що від початку 2024 року перевага в артилерійському вогні вздовж лінії фронту становить 7:1 на користь ворога.

11:50 У найближчому майбутньому європейські компанії зможуть виробляти необхідну кількість боєприпасів, щоб поповнити запаси європейських країн, а також забезпечити Україну боєприпасами, якщо вона ще їх потребуватиме, заявив президент Чехії Петр Павел:

"Але Україна потребує снарядів зараз. Ми не можемо чекати на європейські компанії, тому ми намагаємося знайти боєприпаси всюди, де можемо. Доставити їх в Україну так швидко, наскільки це можливо. Але паралельно збільшуємо власні потужності".

11:20 Протягом минулої доби російські війська з різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 110 населених пунктів на території 10 областей України, підтверджено ураження 94 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією, є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

11:00 Триває сезонне зниження споживання електроенергії. Сьогодні на 09:50 споживання зменшилось на 2,5% у порівнянні з тим же часом попереднього робочого дня – п’ятниці, 15 березня, повідомили в Укренерго. Вчора,17 березня, максимум споживання був увечері та на 1,3% нижчим, ніж у попередню неділю, 10 березня.

10:40 Вчора на одній з ТЕС виникло займання обладнання, були тимчасові порушення у роботі станції, пожежу ліквідовано, обладнання заживлено; в аварійний короткостроковий ремонт виведено блоки ТЕС і ТЕЦ, водночас після короткострокового ремонту підключено блок теплоелектростанції, повідомили в Міненерго. Для покриття потреб споживачів задіяно резерви тепло- та гідрогенерації. Ситуація контрольована. Графіки відключень не застосовуються.

10:10 На лівому березі Дніпра росіяни намагаються вибивати наші підрозділи, але продовжують економити бронетехніку. "Ті штурми, що вони провели минулої доби, знову завдали втрат ворогу до 70% складу штурмових груп", – розповіла в ефірі телемарафону керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

199,7% танків (з них 2,0% за минулий тиждень),

75,2% бойових броньованих машин (з них 0,7% за минулий тиждень),

236,4% автомобільної техніки (з них 4,3% за минулий тиждень),

347,2% артилерійських систем (з них 4,7% за минулий тиждень),

91,2% РСЗВ (з них 0% за минулий тиждень),

51,1% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень),

27,9% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,5% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:40 Євросоюз готується ввести мита на імпорт зернових з Росії та Білорусі у розмірі 95 євро за тонну, що підвищить їхню ціну наполовину і ліквідує попит, пише Financial Times. Мито буде встановлене на максимальному рівні, дозволеному правилами СОТ. Росія може вжити заходів у відповідь, але вона вже заборонила більшу частину імпорту продовольства з ЄС. Крім того, за даними газети, Єврокомісія може запровадити додаткові мита на імпорт насіння олійних культур і продуктів їхньої переробки. Ці мита стануть першим обмеженням на продовольчі товари після повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну. У 2023 році Росія експортувала в ЄС чотири мільйони тонн зернових, олійного насіння та продуктів їх переробки, що становить трохи більше відсотка від загального європейського споживання в 300 млн тонн.

09:20 Станом на 07:00 у Чорному морі, як і вчора, немає російських кораблів на бойовому чергуванні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:15 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Президент Росії Путін незаконно анексував окупований Крим 10 років тому, готуючи умови для повного завоювання України, якого він досі прагне.

• Російська окупаційна влада постійно утискає українців на півострові – це власне те, в чому Путін звинувачував український уряд, щоб виправдати своє вторгнення – і відтоді Росія мілітаризувала Крим для підтримки своїх ширших територіальних амбіцій проти України.

• Президент Росії Путін намагається використати заявлений рекордний рівень явки виборців і підтримку своєї президентської кандидатури для створення інформаційних передумов для затяжної війни в Україні.

• У відповідь на нещодавні пропозиції президента Франції Емманюеля Макрона ввести західні війська в Україну Путін заявив, що військовослужбовці НАТО вже перебувають в Україні.

• Путін знову наголосив на ідеї "санітарної зони" в Україні, що співзвучно з нещодавнім закликом заступника голови ради безпеки Росії Мєдвєдєва до повної ліквідації української державності та її поглинання Російською Федерацією.

• Путін на тлі продовження транскордонних рейдів до Бєлгородської області 18 березня визнав, що російські проукраїнські добровольчі сили складаються з російських громадян.

• Речниця міністерства закордонних справ Росії Захарова безпідставно звинуватила Україну у здійсненні 17 березня удару безпілотником по військовій базі в Придністров'ї, проросійській сепаратистській республіці Молдови, ймовірно, в рамках гібридної операції Кремля, спрямованої на дестабілізацію Молдови.

• Президент Росії Путін заявив, що Росії необхідно сформувати очолюваний ветеранами російський "адміністративний корпус" в рамках ініціативи "Час героїв", що дозволить включити російських ветеранів до складу російської робочої сили.

09:05 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: