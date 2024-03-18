Західні країни назвали вибори президента Росії нелегітимними.

Вони розкритикували Кремль за порушення суверенітету України, оскільки голосування незаконно проводилося й на окупованих Росією українських теренах.

Західні лідери й провідні політики Сполучених Штатів та Європи засудили хід і результати виборів президента Росії, назвавши їх нелегітимними. Про це повідомило радіо Voice of America. За даними ЦВК РФ, Владімір Путін на президентських виборах, які відбулися 15–17 березня, набрав рекордні 87,29% голосів виборців.

«Вибори, очевидно, не є вільними та чесними, враховуючи те, як пан Путін ув’язнив політичних опонентів і не дав іншим балотуватися проти нього», – заявив речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

Британський міністр закордонних справ Девід Кемерон розкритикував голосування як «відсутність вибору у виборців», а також відсутність незалежного моніторингу з боку Організації з безпеки та співпраці в Європі. «Так не виглядають вільні та чесні вибори», – написав Кемерон в соцмережі X.

Головний дипломат Євроунії Жозеп Боррель теж заявив, що вибори у Росії «не були ні вільними, ні справедливими». У заяві Борреля йдеться про те, що голосування проводилося на тлі «репресій та залякування». Він теж зазначив, що під час виборів брутально порушувався суверенітет України, оскільки голосування незаконно проводилося й на окупованих Росією українських теренах, що є порушенням міжнародного законодавства.

У спільній заяві всіх 27 країн – членів Європейської Унії наголошується, що російські вибори пройшли в умовах «із вкрай обмеженими можливостями» виборців, «посилення незаконної аґресивної війни, яку Росія розв'язала проти України». ЄС розкритикувала рішення Кремля не запрошувати міжнародних спостерігачів на вибори. «Це йде врозріз зі зобов'язаннями Росії та позбавляє російських виборців й інститути неупередженої та незалежної оцінки цих виборів», – йдеться в заяві.

«Вибори, які відбулися в Росії, не можна назвати справжніми. У Росії пройшли вибори без вибору», – заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналєна Бербок на початку саміту глав МЗС європейських країн. Вона також заявила, що Євроунія має намір запровадити нові санкції щодо Росії.

«Переобрання Владіміра Путіна відбулося в контексті репресій усередині громадянського суспільства, й умов для проведення вільних та демократичних виборів не було дотримано», – заявило міністерство закордонних справ Франції. У заяві МЗС також висловлено захоплення мужністю «багатьох російських громадян, які мирно протестували проти цієї атаки на їхні основні політичні права». «Франція не визнає і ніколи не визнає проведення та результатів цих так званих виборів і підтверджує свою відданість суверенітету, незалежності, єдності та територіальній цілісності України», – йдеться в заяві, яку цитує інформаційна аґенція Reuters.

Про те, що вибори в Росії «не були ні вільними, ні чесними», заявив і міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні (Antonio Tajani). «Ми продовжуємо працювати заради справедливого світу, який змусить Росію припинити агресивну війну проти України відповідно до міжнародного права», – зазначив він.

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський (Jan Lipavský) назвав вибори «фарсом та пародією». Він сказав: «Це були російські президентські вибори, які показали, як цей режим придушує громадянське суспільство, незалежні ЗМІ, опозицію».

«Перемога на виборах російського президента Владіміра Путіна не має легітимності, оскільки люди не були вільними у виборі. У цій атмосфері несвободи безперечно не може бути виборів», – заявив міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс (Gabrielius Landsbergis).