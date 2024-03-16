Єврокомісія пішла на поступки фермерам-протестувальникам.

Брюссель висловив готовність послабити деякі екологічні норми.

 

 

Європейська Комісія оголосила нові поступки в аграрній політиці Європейської Унії у відповідь на протести фермерів у низці країн Європи. Про це повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle. Зокрема, рекомендується послабити екологічні норми щодо сівозміни, захисту ґрунтового покриву та методів обробки ґрунту. Окрім того, для дрібних фермерських господарств запропоновано скасувати деякі заходи контролю та штрафи.

 

За словами президентки Європейської Комісії Урсули фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen), основна мета цих поступок – полегшити адміністративний тягар для фермерів країн-членів Євроунії та надати їм більшої гнучкості у дотриманні певних екологічних умов.

 

«Сільськогосподарська політика адаптується до мінливих реалій. Основна мета цих законодавчих пропозицій полягає в подальшому полегшенні адміністративного тягаря для фермерів ЄУ і надання фермерам і державам-членам більшої гнучкості для дотримання певних екологічних норм», – заявила фон дер Ляєн.

 

Пропозиції Єврокомісії повинні ще схвалити держави-члени на засіданні Ради ЄУ. Ініціатива обговорюватиметься на зустрічі європейських міністрів сільського господарства, яка має відбутися у Брюсселі 26 березня.

 

Нагадаємо, що впродовж минулих місяців фермери з багатьох європейських країн влаштовували масштабні акції протесту, блокуючи автомагістралі. Польські фермери, зокрема, заблокували переходи на українсько-польському кордоні та висипали українське збіжжя на автошляхи та заліз6ничні колії. Ці протести коштували бізнесу сотні мільйонів євро через затримки у транспортуванні. На думку фермерів, угоди про вільну торгівлю призводять до нечесної конкуренції через товари, які надходять із-за кордону.

 

Окрім того, європейські фермери заявляли, що скорочення субсидій на паливо, а також жорсткі екологічні норми в рамках Європейського зеленого курсу, спрямованого на боротьбу зі зміною клімату, стають для них надто важким тягарем.

 

Протести фермерів в ЄУ стали особливим викликом напередодні виборів до Європарламенту, які відбудуться у червні. Фермерськими акціями намагаються скористатися ультраправі партії, щоб розширити свій електорат.

16.03.2024

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