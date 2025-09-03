НАТО працює над захистом від ворожого глушіння сигналів GPS.

Така потреба виникла після інциденту з літаком Урсули фон дер Ляйєн, спричиненим Росією.

НАТО працює над тим, щоб протидіяти перешкодам, які Росія створює цивільній авіації. Про це заявив генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Марк Рютте, через два дні після того, як у літака, на облавку якого летіла голова Європейської Комісії Урсула фон дер Ляйєн, виникли проблеми з навігаційними системами GPS у повітряному просторі Болгарії. Літак благополучно приземлився, але болгарська влада заявила, що підозрює, що за втручанням в систему GPS стоїть Росія. По це повідомив телеканал Euronews.

«Цілий континент перебуває прямою загрозою з боку росіян. Ми всі зараз перебуваємо на східному фланзі, незалежно від того, чи живете ви в Лондоні чи Таллінні. Можу запевнити вас, що ми працюємо день і ніч, щоб цьому протистояти, запобігти і гарантувати, що вони не зроблять цього знову», – заявив Марк Рютте на прес-конференції в Люксембурзі.

За словами Рютте, глушіння сигналів GPS є частиною кампанії Кремля зі створення гібридних загроз, таких як обриви підводних кабелів електропостачання та зв'язку в Балтійському морі та кібератака на службу охорони здоров'я Великої Британії. «Це не дрібні випадки. Це поважні інциденти, які мають величезний вплив», – наголосив генсек НАТО.