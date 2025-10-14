Єврокомісія оштрафувала бренди Gucci, Chloé та Loewe на мільйони євро.

Згадані люксові бренди порушували антимонопольні норми ЄУ.

 

 

Європейська комісія (ЄК) наклала великі штрафи на люксові бренди Gucci, Chloé та Loewe, звинувативши їх у порушенні антимонопольного законодавства Європейської Унії. Про це повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle з покликом на заяву ЄК, опубліковану у вівторок, 14 жовтня. Зазначені фірми погодились із рішенням регулятора.

 

Єврокомісія закидає усім трьом компаніям, що вони втручалися в комерційну політику незалежних магазинів та онлайн-майданчиків, які торгують продукцією цих брендів. «Три фен-компанії втручалися в комерційні стратегії своїх роздрібних торговців, накладаючи на них обмеження, такі як вимога не відхилятися від рекомендованих роздрібних цін, були встановлені максимальні знижки та конкретні періоди для розпродажів. У деяких випадках вони забороняли роздрібним торговцям надавати будь-які знижки на товари, зокрема сумки, одяг, взуття та ювелірні вироби», – йдеться у заяві ЄК. 

 

Згідно з заявою Єврокомісії, Gucci та Loewe порушували антимонопольні правила ЄУ з 2015 року, а Chloé – з 2019 року. За словами речника ЄК, Gucci, Chloé та Loewe діяли незалежно один від одного, але схожим чином. Усі три компанії припинили незаконні практики після того, як слідчі Єврокомісії у квітні 2023 року провели раптові обшуки у їхніх офісах.

 

Найбільший штраф – на суму 120 млн. євро – має заплатити компанія Gucci, яка входить до французького концерну Kering. Французький фешн-дім Chloé зобов'язали до сплати 20 млн. євро, а іспанську марку Loewe – близько 18 млн. євро. Спершу планувалося їх оштрафувати на більші суми, але згодом штрафні санкції було пом’якшено, оскільки всі три компанії співпрацювали під час розслідування, зазначили у Єврокомісії.

14.10.2025

