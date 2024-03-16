Поети – живі!

«Поверніть нам Буковину!», – кричав бухарестський таксист
що віз мене до старого міста
зиркаючи у вузьке дзеркальце
наче скажений карпатський вовк.
–Ти звідки? – запитав він мене.
–З України.
Ну, тут і почалося –
цілу дорогу коли ми ми їхали широкою вулицею
його пошарпаною Дачією
він вимагав від мене землю порослу буками
сперечаючись
я все-таки міркував як зможу повернути
його Буковину?
Може розпочну:
– з Кобилянської та її Кімполунґу
чи із німецької мови її щоденнників?
Але на фіґ йому Кобилянська?
Може відчикрижити йому Чернівці
а річку Прут пов’язати на шиї як краватку?
Чи перенести на крижах букові ліси і гори
може це його заспокоїть?
Може знайти в Бухаресті Целана
і запитати просто у вічі:
–А кому належить Буковина?
–Скажіть – поете – народжений у Чернівцях
але якою мовою запитувати:
українською – румунською – німецькою –
французькою – їдиш чи івритом?
–Давайте запитаємо у Целана?– запропонував я.
–А це ще хто такий?
–Поет, що народився в Чернівцях.
–Живий?
–Мертвий.
–Пощо питати у мертвих?
–Поети завжди живі.
–Ех, – відмахнувся таксист.
Він довіз мене до старого міста
і на прощання уже тяжкими – як опівнічна ріка – словами
сказав –що з Буковини
походить його дід.
16.03.2024