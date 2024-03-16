Поети – живі!

Василь МАХНО

 

«Поверніть нам Буковину!», – кричав  бухарестський таксист

що віз мене до старого міста

зиркаючи у вузьке дзеркальце

наче скажений  карпатський вовк.

 

–Ти звідки? – запитав він мене.

–З України.

 

Ну, тут і почалося –

цілу дорогу коли ми ми їхали широкою вулицею

його пошарпаною Дачією

він вимагав від мене землю порослу буками

 

сперечаючись

я все-таки міркував як зможу повернути

його Буковину?

 

Може розпочну:

– з Кобилянської та її Кімполунґу

чи із німецької мови її щоденнників?

Але на фіґ йому Кобилянська?

 

Може відчикрижити йому Чернівці

а річку Прут пов’язати на шиї як краватку?

Чи перенести на крижах букові ліси і гори

може це його заспокоїть?

 

Може знайти в Бухаресті Целана

і запитати просто у вічі:

–А кому належить Буковина?

–Скажіть – поете – народжений у Чернівцях

але якою мовою запитувати:

українською – румунською – німецькою –

французькою – їдиш чи івритом?

 

–Давайте запитаємо у Целана?– запропонував я.

–А це ще хто такий?

–Поет, що народився в Чернівцях.

–Живий?

–Мертвий.

–Пощо питати у мертвих?

–Поети завжди живі.

 

–Ех, – відмахнувся таксист.

 

Він довіз мене до старого міста

і на прощання уже тяжкими – як опівнічна ріка – словами

сказав –що з Буковини

походить його дід.

 

 

16.03.2024

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