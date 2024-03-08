«Shahed» застряг у порожнині крила вітряка на висоті 55 метрів і не вибухнув: довелось витягувати.

 

У Миколаївській області безпілотник «Shahed» влучив у крило вітряка і впав у його порожнину, не вибухнувши. Уламки і бойову частину ворожого БпЛА поліцейські демонтували з висоти 55 метрів.

 

 

Демонтаж Shahed ускладнювався тим, що частина безпілотника знаходилась у важкодоступному місці гвинта вітряка та на висоті 55 метрів від землі. Вибухотехніки поліції спланували першочергові дії, підготували необхідне вибухотехнічне обладнання та розробили декілька планів вилучення частини БпЛА. Під час дослідження вітряка поліцейські за допомогою спеціальних засобів та підйомного крана піднялись на висоту 55 метрів (що еквівалентно 18-му поверху будинку) та металодетектором встановили місцезнаходження бойової частини.

 

 

 

 

Окрім висоти, окремі складнощі становило і те, що коли Shahed влучив у гвинт вітряка, він розсипався на частини по всій площині, і металодетектор спрацьовував майже всюди. Вибухотехніки проробили отвори і за допомогою спецобладнання після ретельного огляду витягли небезпечну частину безпілотника, щоб не пошкодити її.

 

 

Вже спустившись на землю, знищили шляхом контрольованого підриву

 

 

08.03.2024

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