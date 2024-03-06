Активи Ігоря Коломойського в Росії конфісковано.

Відповідне рішення ухвалив суд в Адигеї, визнавши українського бізнесмена «екстремістом».  

 

 

Кошехабльський районний суд автономній республіці Адигеї, що в Російській Федерації, задовольнив позов Генпрокуратури Росії, заборонивши діяльність українського бізнесмена Ігоря Коломойського та пов'язаних із ним осіб. Про це повідомило видання «Коммерсантъ» з покликом на прес-службу суду автономної республіки.

 

Окрім Коломойського суд визнав «екстремістами», колишнього власника збанкрутілого в Росії «Смоленського банку» Павла Шитова та зареєстровану у Великій Британії компанію JKX Oil & Gas Limited.

 

За твердженням прокуратури, з 2014 році, після «антиконституційного перевороту в Києві», Коломойський за допомогою підконтрольних ЗМІ «розгорнув масштабну антиросійську агітацію», «взяв на повне забезпечення» підрозділи «Азова» та кілька добробатів, а також «заохочував убивства та викрадення» представників самопроголошених «ЛНР» та «ДНР». Шитов, за версією прокуратури, був призначений відповідальним за криптоактиви Коломойського.

 

Суд ухвалив конфіскувати активи названих фізичних і юридичних осіб у Росії. Серед них підприємство паливно-енергетичного комплексу «Южгазэнерджи», яке займається видобутком газу на Кошехабльському газоконденсатному родовищі. Основний власник компанії – зареєстрована в Нідерландах Adygea Gas BV та лондонська Page Gas Ltd, які перебуває у власності JKX Oil. Adygea Gas BV також володіла компанією «Кейтеринг-Юг», яка надавала послуги громадського харчування. Слідство оцінило частку відповідачів у цих компаніях у 5,1 мільярда рублів.

 

Крім того, конфісковано нерухомість, якою володіли резиденти JFX Oil та інші відповідачі. Російська влада отримала контроль над шістьма приміщеннями в бізнес-центрі в 3-му Самопливному провулку в Москві і будинком у Звонарському провулку. Крім того, під контроль держави відійшли 494 земельні ділянки сільгосппризначення загальною площею 5573 гектарів у Московській, Володимирській, Калінінградській та Смоленській областях. Їхня загальна кадастрова вартість перевищує шість мільярдів рублів.

 

Нагадаємо, що у вересні 2023 року суд в Україні заарештував Коломойського за звинуваченням у шахрайстві та леґалізації майна, отриманого злочинним шляхом.

 

06.03.2024

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